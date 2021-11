En (næsten) lukket mandeklub: Kronprinsen klapper i

Kun én kvinde var inviteret, da H.K.H. Kronprinsen var vært for endnu en kongejagt. Ekstra Bladet besøgte jagten for at spørge kronprinsen, om det er godt nok i 2021

I dag var H.K.H. Kronprinsen vært for endnu en kongejagt.

Denne gang i Danmarks tredjestørste skovområdet, nemlig Klosterheden Plantage midt mellem Struer og Lemvig.

23 inviterede jæger var mødt op torsdag morgen - én af dem var kvinde.

Ligeledes få kvinder har der været på de tidligere kongejagter i år, og det har skabt debat om, hvorvidt kongehuset har glemt alt om ligestilling.

Eftertragtet netværksmøde

Kongejagterne er kongehusets officielle jagter, som finder sted i de danske statsskove under jagtsæsonen fra 1. oktober til midten af januar.

Tidligere var det prins Henrik, som var vært til disse jagter, men nu er gået i arv til kronprins Frederik.

Men jagterne er meget mere end fornøjelse og en måde at holde bestanden af dyr nede i skovene på.

Jagtselskabet er også nogle landets mest efterstræbte netværksgrupper.

Det er netop også derfor, at kritikken på de manglende kvinder rammer lige ind i kernen af 2021, hvor flere og flere kvinder sidder på høje poster i det danske erhvervsliv.

Kongejagten torsdag var primært en krondyrjagt. Krondyr er danmarks største vildtlevende dyr. Foto: Anders Brohus

En af kritikerne på mangel af kvinder på kongehusets jagter er museumsdirektør Jane Sandberg.

- Det giver næsten sig selv. Verden består ikke kun af mænd, så når man samler en kreds af mennesker i kongehus-regi, så synes jeg da, at det er tankevækkende, at der ikke er én eneste kvinde inviteret med, siger hun til B.T.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun skam er glad for, at kongehuset har forbedret sig med hele 100 procent ved at invitere en enkelt kvinde, men beskeden er klar.

- Det er ikke godt nok.

For Jane Sandberg handler det ikke om ligestilling, men at man ikke repræsenterer det danske samfund ved en officiel begivenhed som jagten.

- Det her afspejler ikke det, vi ser i virkeligheden. Det er da dejligt, at kongehuset lytter, men det er da ikke prangende, fortæller hun.

Vil koncentrere sig om jagt

Ekstra Bladet besøgte jagten i Klosterheden Plantage for at få svar på, om kongehuset har taget den seneste kritik har mangel på kvinder til sig.

I en lille firkant på cirka tre gange tre meter - flot afmærket af afklippede grangrene - stod de fremmødte pressefolk og ventede pænt - inden for afmærkningen naturligvis - på, at kronprinsen og de 23 inviterede jægere skulle bevæge sig ud i gårdspladsen.

Klokken 8.30 samlede alle - både jægere og hjælpere - sig på gårdspladsen foran jagthuset i Klosterheden Plantage.

Jagthornet bød velkommen med en smuk melodi, man nok skal være jæger for at kende navnet på.

Derefter holdt kronprinsen en kort velkomsttale, hvor han takkede for fremmødet, mindede om sikkerheden og ønskede alle en dejlig dag i naturen.

Herefter gav kronprinsen ordet til medarrangørerne, som fortalte, hvordan dagens jagt skulle foregå.

Da velkomsten var vel overstået, forsøgte Ekstra Bladet at få hurtigt en kommentar fra kronprinsen på de iøjefaldende få kvinder på den udleverede gæsteliste.

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik. Foto: Anders Brohus

Men hurtigt efter ceremonien var kronprinsen henne ved den bil, som skulle føre ham ud i skoven.

- Mener De, at antallet af kvinder er repræsentativt i forhold til dagens Danmark?

- I dag handler det om jagt, lød svaret kort fra bilen.

Derefter var det ikke muligt at stille den rullende bil flere spørgsmål fra kransen af afklippede grangrene.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kongehuset, der fortæller, at de arbejder på en kommentar.

Mildred Sloth Fog, direktør og ejer af Fur Bryghus

Direktør og ejer af Fur Bryghus, Mildred Sloth Fog. Foto: Anders Brohus

Som eneste kvinde inviteret til torsdagens Kongejagt, var direktør Mildred Sloth Fog.

- Jeg har svært ved at vurdere, om kritikken er rigtig eller ej. Jeg ved ikke, hvad kriterier, man bruger for at invitere, siger direktør og ejer af Fur Bryghus, Mildred Sloth Fog.

Det er ikke første gang, at direktøren for bryghuset er med på jagt med kongehuset, men aldrig med flere kvinder.

- Nej, jeg har ikke tidligere oplevet, at der har været kvinder med her. Men det kunne da være hyggeligt, at der var flere kvinder end mig, siger en smilende Mildred Sloth Fog.

Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre. Foto: Anders Brohus

Den erfarne politiker Søren Gade (V) var også en af de inviterede til jagten ved Klosterheden Plantage.

For ham var det heller ikke første gang, at han havde æren af at deltage i jagt med kongehuset.

- Da Hans Kongelige Højhed Prins Henrik levede, var jeg beæret af at være med flere gange herude. Det hænger jo sammen med, at jeg har været opstillet herude, og kongehuset inviterer tit lokale, siger Søren Gade, der bor i Holstebro.

Og spørgsmålet om de manglende kvinder skulle selvfølgelige også falde til Gade.

- Med alt respekt så synes jeg, at den diskussion er unuanceret, for man skal jo have et jagttegn for at gå på jagt. Og jeg er helt sikker på, at man anstrenger sig for at få flere kvinder med til de her jagter, siger Søren Gade.

- Jagt har jo generelt været et mandsdomineret området - det tør jeg godt at sige. Men jeg synes dog efterhånden, at det er normalt, at der kommer kvinder med.

- Min egen datter har jagttegn. Jeg kom til at sige noget om jagt og kvinder, da hun var teenager, og så måtte far jo betale et gevær til hende senere. Det gjorde jeg med glæde, smiler Søren Gade.