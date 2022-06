Endelig! Gift efter 19 års kamp

Prins Gustav fik lørdag endelig den kvinde, han har elsket i 19 år, men ikke har kunnet gifte sig med. Han har kæmpet mod ældgamle traditioner for at få sin Carina

Det var et meget velovervejet 'JA' prins Gustav og hans kone, Carina Axelsson, lørdag endelig kunne give hinanden i slotskapellet på Berleburg Slot.

I 19 år har de ventet på denne dag, som de undervejs har tvivlet på, nogensinde ville blive en realitet.

Gustav, der er nevø til dronning Margrethe - og søn af prinsesse Benedikte og afdøde prins Richard - mødte Carina Axelsson under et middagsselskab tilbage i 2003.

At han først nu så mange år efter kan kalde hende for sin kone, skyldes ene og alene en ældgammel passage i et testamente, som prins Gustavs farfar er manden bag.

Foto: Ritzau Scanpix

Arisk og adelig

Ifølge det testamente, han fik lavet i 1939, var der meget strenge krav til kommende arvinger af slottet.

Han - for det skulle være en mand - skulle gifte sig med kvinde, der var arisk, adelig og protestant, hvis han skulle arve Berleburg Slot.

Carina Axelsson opfylder ingen af de krav.

Hun har en mexicansk mor, er født katolik, og hendes forældre er ikke adelige. Derfor har Gustav i alle disse år stået i den vanvittige situation, at hvis han giftede sig med den kvinde, han elsker, så ville han miste det slot, har stod til at arve.

Gustav har i mange år sammen med sin familie kæmpet for at få omstødt den særlige passus i testamentet, og en afgørelse fra den tyske højesteret, har nu slået fast, at prins Gustav er den retmæssige ejer af slottet og de tilhørende besiddelser.

Den afgørelse har banet vejen for, at prins Gustav af Sayn-Wittgenstein-Berleburg nu er blevet gift med den tidligere model, forfatter og selvudråbte royale rebel Carina Axelsson.

Fra Danmark deltog både kronprinsparret, prins Joachim og prinsesse Marie i lørdagens bryllup.

Dronning Margrethe kunne ikke være til stede på det omstridte slot, da hun er på sommertogt.