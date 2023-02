Endelig! Heldet er med Nikolai

Grev Nikolai har i over to år forsøgt at komme af med sin lejlighed. Nu er der endelig underskrevet en købskontrakt

I to og et halvt år har grev Nikolai ventet på en underskrift til en værdi af millioner.

Nu er det endelig sket.

Den 23-årige greve har solgt sin lejlighed i det centrale København, som har været til salg siden september 2021. Det fremgår af ejendomsmæglerens hjemmeside, hvor et 'købskontrakt underskrevet'-mærkat præger salgsopstilingen.

Salget er gået helt igennem, da købers fortrydelsesret på seks dage er udløbet. Det bekræfter Estate-mægleren Bille Lyngfeldt Halberg-Lange, der har stået for salget af grev Nikolais lejlighed over for Ekstra Bladet.

- Han (grev Nikolai, red.) har været glad for forløbet, siger Bille Lyngfeldt Halberg-Lange og fortæller, at lejligheden har været til salg noget længere tid end normalt.

- Vi overtog lejligheden fra en anden mægler og ramte et udfordret marked, der ikke er så udfordret mere. Så heldigvis er boligen solgt, siger han.

Prisen på lejligheden i to etager og med tagterrasse er blevet justeret ned flere gange - senest i slutningen af 2022.

Sænker prisen igen

I december blev boligen sat ned med 100.000 kroner, mens der i oktober røg 400.000 kroner af prisen, og i juni blev lejligheden 255.000 kroner billigere.

Alt i alt betyder det, at der i løbet af godt et halvt år er skåret hele 755.000 kroner af udbudsprisen. Det fremgår af boliga.dk's prishistorik.

Eks-prinsen købte den 70 kvadratmeter store bolig i centrum af København tilbage i november 2019 for 4,1 million kroner. Knap to år senere satte han den til salg for 5.495.000 kroner.

Seneste prismærke på lejligheden lød på 4.495.0000 kroner, men da endnu salget ikke er tinglyst, fremgår det ikke, om der er givet yderligere afslag i prisen.