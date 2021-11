Endelig solgt!

Grevinde Alexandra kan nu for alvor sige farvel til sin villa i Nordsjælland efter lidt over tre år på adressen

60er-villaen, som ligger tæt på Dyrehaven i Charlottenlund - er nemlig blevet solgt efter lidt over ti måneder på markedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk, og over for B.T. bekræfter ejendomsmægler Kristian Lützau salget.

Grevindes hjem kom på markedet i januar for 14.995.000 kroner hos liebhavermægleren Kristian Lützau, der dog ikke ønsker at kommentere, hvad villaen blev solgt for.

Det betyder også, at det endnu ikke vides, hvor meget de nye ejere har betalt for at overtage nøglerne til det 215 kvadratmeter store hjem, som har seks værelser, en sydvendt terrasse og en dobbelt garage.

I 2017 købte hun huset for 9.950.000 kroner, og har hun ramt udbudsprisen har grevinde Alexandra således tjent et stort millionbeløb på salget.

Men adressen ligger i en af landets dyreste boligkommuner Gentofte, hvor en villakvadratmeter i gennemsnit er blevet handlet for 67.700 kroner - svarende til 10,15 millioner kroner et helt gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter. Det niveau overgåes kun af Frederiksberg Kommune, hvor kvadratmeterprisen for solgte villaer i år ligger på godt 78.500 kroner.

Nyt hjem i hovedstaden

Grevinden kommer ikke til at stå uden tag over hovedet, hun har nemlig allerede fundet et nyt hjem; en lejlighed midt i København tæt på Kongens Have og Marmorkirken.

Storbylejlighed ligger i Salomon Palæ - en herskabelig ejendom fra 1867 - og har et boligareal på 168 kvadratmeter, som Grevinde Alexandra ifølge Boliga.dk købte tilbage i januar for 11,6 millioner kroner.

Hun gav altså godt og vel 69.000 kroner for hver kvadratmeter i den fire værelses store, nyistandsatte ejerlejlighed - noget over gennemsnittet for det dyre boligområde København K, hvor de solgte ejerlejligheder i år har indbraft en kvadratmeterpris på 62.200 kroner.

Grevinde Alexandra var gift med Prins Joachim fra 1995 til 2005 og sammen har de sønnerne Prins Nikolai på 22 år og Prins Felix på 19 år.

Se grevinde Alexandras tidligere hjem her.