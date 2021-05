Familien melder afbud til Christian

Prins Christian kommer til at se langt efter sine fætre og kusiner, når han 12. maj skal konfirmeres i Fredensborg Slotskirke.

I en pressemeddelelse fra det danske kongehus nemlig fast, at udenlandske gæster ikke vil kunne deltage ved festlighederne.

'På grund af de gældende retningslinjer vil der kun være 25 gæster med til konfirmationen. Desværre betyder det også, at gæster bosat i udlandet ikke deltager i begivenheden,' lyder det.

Foto: Franne Voigt

Deltager desværre ikke

Og derfor kommer hverken prins Joachim, prinsesse Marie eller deres børn, da familien for tiden er bosat i Frankrig.

Heller ikke prinsens familie fra Australien eller Storbritannien kommer til at være med, når han træder ind i voksnes rækker.

'Det betyder desværre, at heller ikke den nærmeste familie fra Frankrig, Storbritannien og Australien vil være til stede på dagen. Således har Prins Joachim og Prinsesse Marie og deres børn måtte melde afbud på grund af de gældende karantæneretningslinjer, og det samme gælder for John og Susan Donaldson i London. Med hensyn til familien i Australien er det ikke muligt for dem at deltage på grund af udrejserestriktioner,' fortæller kommunikationschef Lene Balleby.

Tidligere har også prinsens faddere fra Norge og Sverige meldt fra til festlighederne, og det bliver derfor kun den allertætteste familie, der er med til prinsens konfirmation.

Ville meget gerne komme

Prinsens otte faddere er blandt andre kronprinsesse Victoria af Sverige, kronprins Haakon af Norge, kronprinsesse Mette-Marit af Norge og kronprins Pavlos af Grækenland.

Det svenske har udtalt, at kronprinsesse Victoria meget gerne ville have deltaget i konfirmationen, men at hun grundet pandemien ikke har mulighed for det.

I øjeblikket anbefaler de danske myndigheder, at man fra 6. maj ikke er mere end 25 personer samlet, og da kongehuset følger anbefalingerne, har de valgt kun at invitere de nærmeste venner, familie og royale til prins Christians konfirmation.

Konfirmationen bliver således ganske anderledes, end hvad traditionen normalt foreskriver.