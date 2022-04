Fed bitjans

Selvom der er smæk på med uddannelsen på CBS har prins Nikolais kæreste, Benedikte Thoustrup, også haft tid til at indtage markedet for skønhedsprodukter.

Det skriver Se og Hør.

Det har hun gjort med sit firma Béné Soie, der sælger hårbånd og klemmer, der kan give naturlige krøller.

Ifølge den første årsrapport for firmaet, som Ekstra Bladet har set, har den unge kvinde nemlig præsteret et overskud på lidt over 100.000 kroner - hvilket må siges at være en pæn fortjeneste som bitjans for en studerende.

Har ikke hævet løn

Benedikte Thoustrup ejer 60 procent af firmaet og hendes far, Anders Thoustrup, ejer de resterende 40 procent.

I årsrapporten fremgår det, at man i direktionen for firmaet anser året som tilfredsstillende.

Der er dog hverken hævet løn eller udbytte af indtægten for året.

Benedikte og prins Nikolai flyttede sidste år til Paris, hvor de begge er i gang med deres studier fra CBS.