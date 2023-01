Fire dage for sent: Nu retter de ind

1. januar var det slut med at kalde sig prinser og prinsesse for prins Joachims fire børn.

Eks-prins Nikolai: - Det er en underlig følelse

For hans to ældste børn, 23-årige Nikolai og Felix på 20 år, har deres nye titler betydning rent erhvervsmæssigt.

Begge eks-prinser læser på Copenhagen Business School og arbejder ved side af som model via bureauet Scoop Models.

Ingen over og ingen ved siden af en berørt prins Joachim, som Ekstra Bladet mødte i Paris i september. Videoen var nemlig den allermest sete blandt Ekstra Bladets brugere på de sociale medier. Se hele top 10 her Året der gik (viralt): Jokke hittede i 2022

Først nu har modelbureauet ændret titlerne på de tidligere prinser. Det betyder, at de ikke længere fremgår som 'prince Nikolai' og 'prince Felix', men i stedet kaldes 'count' - altså greve.

Fire dage efter Nikolai mistede sin titel som prins, har hans modelbureau ændret den. Screendump

Annonce:

Ekstra Bladet har gennem en uge forsøgt at få svar fra Scoop Models på, hvordan den nye titel vil påvirke deres modelkarriere.

Nikolai blev som prins hyret af store modehuse som Dior og Burberry. Spørgsmålet er, om titlen som greve vil gøre ham mere eller mindre attraktiv på catwalken.

Scoop Models er trods gentagne henvendelser ikke vent tilbage, men tidligere har Chris Pedersen, der er redaktør på Børsen Weekend og modeekspert, fortalt til Ekstra Bladet, at titelændringen meget vel kan få betydning.

- Hvis Nikolai kun var i branchen på grund af titlen som prins, så ville han aldrig været kommet så langt, som han er. Modehusene vil gerne arbejde med professionelle og dygtige mennesker, og det har Nikolai bevist, at han er, sagde Chris Pedersen i efteråret.

Efter kongehus-bombe: Kan få betydning for modelkarrieren

Ifølge Chris Pedersen kan det faktisk være en fordel, for grev Nikolai og hans lillebror, at de nu er fri af deres tidligere titler.

Annonce:

- Jeg synes, det var tydeligt på de jobs, han (Nikolai, red.) tog førhen, at han var underlagt et moralsk og etisk kodeks, som holdt ham væk fra andre opgaver. Men nu kan han jo netop slippe de bånd, som bandt ham, da han havde prinsetitlen, og måske udforske sig selv mere. Vi har jo aldrig set ham i undertøjs- eller badetøjsreklamer for eksempel, og vi har heller ikke set ham i et varehuskatalog. Men det kan måske ændre sig nu, sagde Chris Pedersen.

Sådan blev Felix præsenteret indtil onsdag.

Se billederne: Nu er han også model