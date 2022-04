Flere års fiasko: Nu har Jokke solgt

Prins Joachim er sluppet af med sit sommerhus. Langt om længe.

Næsten seks år efter han for første gang satte sit franske sommerhus til salg i Montauroux lidt nord for Cannes, er det nu blevet solgt.

Det bekræfter Anette Black fra Wretman Estate, der stod for salget, over for Ekstra Bladet.

'Ja, det er sandt. Ejendommen er solgt. Den nåede ikke den indikerede udbudspris,' skriver hun i en mail - uden at oplyse, hvad den endelige pris så var.

Salget blev gennemført 'for nylig', lyder det.

Nedslag for millioner

Oprindeligt var boligen sat til salg for 16,4 millioner kroner, men det blev hurtigt pillet af markedet. Et års tid efter kom boligen igen i salg, denne gang for 14 millioner kroner.

Det fik dog heller ikke interesserede købere til at slå til, og sidste år måtte prisen så sættes yderligere ned til 13,3 millioner kroner, skrev HER&NU.

Det var også den pris - 1,79 millioner euro - boligen stadig stod udbudt til hos Wretman Estate. Men prisen endte altså endnu lavere for boligen, som prins Joachim selv har fået bygget i 2012 på en grund, han købte, mens han stadig var gift med grevinde Alexandra.

Huset, der er 362 kvadratmeter stort, beskrives af mægleren som 'exceptionelt eksklusivt' med stort åbent køkken og stue i ét, hele fem soveværelser og lige så mange badeværelser, legeværelse, pool og jacuzzi. Hele herligheden er placeret på en stor grund med pinjetræer.

Kongehuset har ikke ønsket at besvare spørgsmål om salget af sommerhuset.

Joachims sommerhus:

