Fløj for 2,3 millioner kroner på fem uger

Efter en periode med ganske få flyvninger tog kongehuset i den grad revanche i slutningen af 2021.

Forsvaret skal ifølge loven stille fly til rådighed, når kongehuset har brug for det i forbindelse med officielle opgaver, og den ret gjorde både dronning Margrethe og kronprins Frederik brug af seks gange mellem 8. oktober og 15. november 2021.

Det viser Forsvarets årlige rapport om udgifter til kongehuset sammenholdt med oplysninger, som Ekstra Bladet har modtaget fra Forsvarskommandoen. I alt blev der brugt 2.272.889 kroner på at fragte kongehuset rundt i luften i sidste kvartal af 2021.

Fire af de seks ture stod dronning Margrethe for, mens kronprins Frederik noterede sig for de sidste to ture.

Grønlandsrejse for 1,7 million

Dronning Margrethe står for størstedelen af millionbeløbet, der blev brugt, da hun i oktober gæstede Grønland.

1.744.359 kroner kostede turen, der startede 8. oktober. Her fløj Forsvarets fly fra Aalborg til København for at hente dronningen, hvorefter turen gik til Grønland, inden flyet vendte hjem igen.

Tre dage senere forlod flyet igen det nordjyske og satte kursen mod Grønland. På vej tilbage blev der gjort stop i Thule og på Station Nord, hvor der var officielle programpunkter planlagt, inden dronningen igen blev sat af i København, mens flyet vendte hjem til Aalborg.

Rejste hver for sig

I november var det så Tyskland, der skulle have dansk royalt besøg.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik rejste her til nabolandet mod syd. Her blev de modtaget sammen i Berlins lufthavn onsdag 10. november og havde flere programpunkter i de efterfølgende dage.

To dage efter ankomsten måtte Forsvaret igen have gang i flyet for at fragte kronprins Frederik tilbage til Danmark, mens dronningen blev i det tyske.

Her havde hun ifølge den kongelige kalender en række programpunkter fredag og lørdag, inden flyet igen måtte forlade Aalborg Lufthavn og hente dronningen søndag.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik var i efteråret et smut til Berlin, hvor Forsvarets fly måtte frem og tilbage flere gange. Foto: Bernd von Jutrczenka/Ritzau Scanpix

Forsvaret havde i alt udgifter til royale flyvninger for 3.175.114 kroner i løbet af 2021 - og størstedelen af disse faldt altså i sidste kvartal.

Ekstra Bladet har sendte en række spørgsmål til kongehuset om de kongeliges rejser for Forsvarets regning. Blandt andet hvor stor en stab de to royale familiemedlemmer har rejst med, og hvorfor det ikke var muligt at tage bilen til hverken Tyskland eller Aalborg. Det har dog ikke været muligt at få konkrete svar.

Kongehusets kommunikationsafdeling oplyser, at kongehuset ikke kan kommentere de konkrete transportsager, da de betragtes som private, men at det altid overvejes nøje, hvilket transportmiddel der er det mest hensigtsmæssige at benytte, og at valget blandt andet afhænger af logistiske forhold og miljøpåvirkning samt tidsforbrug, økonomi og øvrige programpunkter på dagen.

Helikopter-tur til Aalborg

Kronprins Frederik ses her under besøget til Tyskland i november. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Den ene af kronprinsens to ture fandt sted, da han i starten af november hoppede i en af Forsvarets helikoptere. Her skulle han et smut til Aalborg for at deltage i Jægerkorpsets 60-års fødselsdagsfejring.

Prisen for statskassen lød på 24.569 kroner, men i klimaregnskabet kostede det noget mere, end hvis han havde taget bilen.

Det var planen, at kronprins Frederik skulle have aflagt besøg ved træningssamlingen forud for Invictus Games inden Jægerkorps-fejringen. Det fandt sted i Vejen, hvorfor det kunne give mening, at han måtte tage helikopteren for at nå begge opgaver.

Besøget ved Invictus Games-træningen blev dog allerede dagen inden aflyst, da en deltager blev smittet med coronavirus, men det fik ikke kronprinsen til at sætte sig i bilen med kurs mod Nordjylland.

