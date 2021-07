Flokkes om dronningen: - Hun er det højeste

Ekstra Bladet i Færøerne: Dronningen besøger Færøerne i denne weekend, og de lokale strømmer til for at se hende

TÓRSHAVN: Kører man i disse dage rundt på Færøerne, kan man risikere at blive standset af større folkemængder, som fylder vejene.

Der er nemlig besøg af dronning Margrethe, og det er noget, der trækker lokalbefolkningen til.

- Det er man meget glade for og stolte af. Alt bliver shinet op, og man gør det hele klart. Jeg har i hvert fald set det her i dagevis og i visse områder i ugevis, hvordan de har arbejdet på at få det hele til at se godt ud, fortæller Kristian Steinholm.

Han er opvokset i bygden Nes på øen Eusturoy, hvor dronningen var på besøg søndag for at deltage i gudstjeneste i Fríðrikskirken.

Kristian Steinholm flyttede som 22 årig til Sønderborg for at studere. Her fik han sig en dansk kæreste, som han siden blev gift med. Foto: Emil Agerskov

Betyder noget

Blandt de andre fremmødte var 71-årige Poul Johan Djurhuus, som plejer at gå tur forbi kirken om morgenen, men søndag valgte han at stoppe og se på, fordi dronningen var der.

- Jeg tror, det betyder en hel del for færingerne, at kongehuset besøger Færøerne. Nu er vi i rigsfællesskabet, og skal vi være det, så har det betydning for fællesskabet imellem os og danskerne, at kongehuset besøger vores land.

- Jeg er over 70 år, og jeg har oplevet en hel del besøg af kongehuset. Jeg kan huske, da hun var her som teenager sammen med sine forældre, Frederik og Ingrid, fortæller Poul Johan Djurhuus.

Poul Johan Djurhuus har flere gange i sit liv set Kongeskibet ankomme, og derfor ærgrer det ham, at skibet ikke kunne sejle i år. Foto: Emil Agerskov

Talte for dronningen

Søndag var dog ikke første gang, Poul Johan Djurhuus så dronningen under den nuværende tur til Færøerne. Lørdag var han nemlig med sin hustru inviteret til middag med følget.

- Min kone fik mulighed for at holde en lille tale for dronningen i går i forbindelse med den store lejrplads, der er på Vågø lige ved flyvepladsen.

- Det var noget specielt, og så var vi til middag med hende og følget i aftes på Vågø, fortæller han.

Den moderne Friðrikskirkjan blev indviet i 1994. Den ligger i bygden Nes. Foto: Emil Agerskov

Ingen hilsen

Der kom ikke nogen royal hilsen til de fremmødte færringe, som kunne se dronningen gå direkte ind i kirken uden at vende sig om.

En hilsen kom der til gengæld i nabobygden Toftir omkring 200 meter fra Nes. Her skulle dronningen besøge Underhuset, som er et mødested for ældre mænd.

Borgmesteren tog imod, og et kor sang for dronningen på færøsk, mens en stor folkemængde forsamlede sig omkring stedet. Heriblandt 29-årige Óluva á Torkilsheyggi, 29-årige Diana Lamhauge á Skansa og og 33-årige Eilif á Skansa.

- Det ville være lidt mere specielt, hvis man kunne se skibet også, siger Eilif á Skansa. Foto: Emil Agerskov

- Hvorfor er I her i dag?

- Fordi dronningen er her, og hende har jeg altid haft lyst til at se og møde, fortæller Diana á Skansa.

- Hvorfor er det vigtigt for jer at se hende?

- Hun er vores dronning. Hun er det højeste, man kan se, siger Óluva á Torkillsheyggi, som desuden fortæller, at hele bygden er mødt op søndag.