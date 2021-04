Flytter hjemmefra: Det skal prins Christian nu

Når prins Christian afslutter folkeskolen til sommer, starter han på Herlufsholm Gymnasium i Næstved, og dermed er de næste tre års uddannelse fastlagt for tronarvingen.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Prins Christian skal gå på gymnasiets kostafdeling.

'Prinsen ønsker at fortsætte sin skolegang på Herlufsholm Gymnasium i Næstved, hvor han efter sommerferien er tilmeldt skolens kostafdeling,' lyder det i pressemeddelelsen.

Prins Christian er i øjeblikket i gang med at afslutte niende klasse på Tranegårdskolen i Gentofte, hvor han har gået siden 0. klasse. I slutningen af juni afslutter den 15-årige prins folkeskolen og er derved klar til nye faglige eventyr efter sommerferien, når han har afsluttet sine eksaminer.

Skiftet til Herlufsholm gymnasium betyder også, at prinsen flytter hjemmefra og ikke længere skal være bosat permanent i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg, hvor han bor sammen med sin far, kronprins Frederik, sin mor, kronprinsesse Mary, og sine tre søskende.

Tradition i familien

Prins Christian er ikke den første i den royale familie, der vælger at tage sin uddannelse på netop Herlufsholm Gymnasium.

Også hans fætter, prins Nikolai, der er søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, har gået på skolen.

Fra 2014 til 2018 gik prins Nikolai på Herlufsholm, der i årenes løb har haft en lang række velhavende og kendte elever indskrevet, heriblandt kunstner Kristian von Hornsleth og skuespiller Pilou Asbæk.

Prins Christian er i gang med at færdiggøre niende klasse i øjeblikket. Foto: Philip Davali

Et forløb som kostelev på skolen er ikke billigt. Ifølge Herlufsholms hjemmeside koster et ophold i skoleåret 2021/2022 157.000 kroner.

Skolen har igennem tiden været både berømt og berygtet for deres ritualer og disciplin over for eleverne.

At prins Christian vælger at starte på Herlufsholm Gymnasium, er dog ikke overraskende.

I den royale familie er der nemlig en tradition for at vælge kostskoler til, og både prins Christians far, kronprins Frederik, og hans onkel, prins Joachim, har gået på kostskole på École des Roches i Frankrig.

Dronning Margrethe har også tidligere gået på kostskole i England.

Flere store begivenheder

Skiftet fra folkeskole til gymnasium er ikke den eneste store begivenhed, der venter prins Christian i år.

Efter at hans konfirmation blev udskudt sidste år grundet corona, kan han 15. maj i år endelig lade sig konfirmere fra Fredensborg Slotskirke.

'Konfirmationen vil efterfølgende blive fejret privat med respekt for de gældende restriktioner,' lød det i den forbindelse i en pressemeddelelse fra kongehuset.