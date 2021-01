Flytter: Står til milliongevinst

Grevinde Alexandra har valgt at sætte huset i Charlottenlund til salg

Inden længe siger grevinde Alexandra pænt farvel til Charlottenlund, hvor hun de sidste par år har boet i en villa på 214 kvadratmeter.

Moderen til prins Nikolai og Felix har nemlig valgt at sætte huset til salg for 14.995.000 millioner kroner.

Grevinde Alexandra har tjent styrtende på hussalg og apanage gennem årene. Læs om alle hendes indtægter her (+).

Det skriver Se og Hør og grevindens presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, bekræfter salget over for Ekstra Bladet.

- Ja, det kan jeg bekræfte, fortæller hun indledningsvist og forklarer, hvorfor Alexandra har taget beslutningen om at flytte.

- Hun ønsker at 'downsize', og fordi drengene er ved at være store, og på et tidspunkt er de jo begge flyttet ud, fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen.

Det kan da også godt ende med en form for lejlighed til grevinden, der i fremtiden ønsker at være tættere på sine to snart voksne sønner.

- Hun vil gerne ind til byen, så hun er tættere på drengene, lyder det.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at det er Preben Elkjærs hus, som hun overtog for 9.950.000 millioner tilbage i 2017.

Derfor må man også sige, at grevinden står til noget af en gevinst, hvis huset sælges for de 14.995.000 millioner, som Alexandra ønsker for det

.

Huset bliver sat til selv til en noget højere pris, end det blev købt for. Foto: Boliga

Flotte fortjenester

Det er ikke første gang, at Alexandra har tjent godt på ejendomme.

I 2005 fik hun en villa på Svanemøllevej kvit og frit efter skilsmissen fra prins Joachim.

Det resulterede i en pæn sum på 23 millioner, da det blev solgt.

Selv efter Alex' lån på 6.195.000 kroner i huset var betalt ud, efterlod det hende med en fyrstelig fortjeneste på knap 17 millioner

.

Villaen endte med at blive en rigtig lukrativ forretning. Foto: Thomas Wilmann

Grevinde Alexandra frasagde sig sin apanage, da prins Felix blev 18 år.

I 2020 fortalte grevinden også, at hun har fået sig en bestyrelsespost hos Unumed, samtidig med at hun har en stilling som Director of Client programmes hos B&O.

Du kan se villaen, som grevinden fraflytter, her.