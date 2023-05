Flytter til Australien

Når sommeren går på hæld, er det for en stund slut med Danmark for grev Nikolai og hans kæreste, Benedikte Thoustrup.

Til august forlader de nemlig hjemlandet for at bosætte sig i Australien. Det bekræfter Helle von Wildenrath Løvgreen, der er presserådgiver for Nikolais mor, grevinde Alexandra, over for BT.

Hun bekræfter ligeledes oplysningen over for Ekstra Bladet.

De studerer i øjeblikket begge på Copenhagen Business School, og fra 1. august til 30. november skal de læse et semester på University of Technology i Sydney.

- De skal læse nogle valgfag dernede, men de ved endnu ikke hvilke, for det har de endnu ikke fået bekræftet. Men det er noget, der har relation til deres uddannelse herhjemmefra, fortæller Helle von Wildenrath Løvgreen til Ekstra Bladet.

Farmand har anbefalet

De har endnu ikke fundet fælles bolig, oplyser hun, men:

- Det er noget lignende Airbnb, de går efter, fortalte han (grev Nikolai, red.), lyder det fra presserådgiveren.

- Hvorfor lige Australien?

- Det er fordi, han har hørt så meget derfra via sin far. En del af prins Joachims uddannelse var jo at komme til Australien som landmand på en farm, slutter Helle von Wildenrath Løvgreen.