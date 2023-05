Flyvende farmor: Dronningens herredyre helikopterture

Det kostede danskerne kassen, da dronning Margrethe sidste år flere gange valgte at nuppe helikopteren frem for bilen. Se de hamrende dyre rejser her

Bilen eller helikopteren?

Det synes som et dilemma, som det mest er medlemmer af den kongelige familie forundt at have. Og 1. august 2022, da dronningen skulle til offentlig audiens, faldt valget på sidstnævnte.

Det blev en dyr rigtig fornøjelse. For danskerne i hvert fald. 522.841 kroner kostede turen for at være helt præcis.