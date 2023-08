Fødselsdagen alle vil med til: Ansøgningerne vælter ind

På under 24 timer har flere hundrede aarhusianere ansøgt om at komme med til prins Christian fødselsdag

Det er nok de færreste, der kan prale af at have holdt en fest, som over 500 mennesker på 24 timer lagde billet ind på at komme med til.

Men det er netop det, der er sket for prins Christian, der i anledning af, at han bliver 18 år, har inviteret til til gallataffel.

Helt præcist har 515 unge aarhusianere på 24 timer ansøgt om at blive én af de i alt to heldige 18-årige, der får en indbydelse til prins Christians 18-års fødselsdag.

Det oplyser Aarhus kommune i en pressemeddelese.

Prins Christian fylder 18 år 15. oktober, og det er i den forbindelse, at prins Christians farmor, dronning Margrethe, om aftenen vil agere vært for festlighederne, som man kan komme med til, hvis man er et ungt menneske på 18 år.

Alle landets kommuner er via Kommunernes Landsforening blevet bedt om at udvælge to 18-årige gæster, der kan være med til at fejre Danmarks kommende konge på Christiansborg Slot. Det er et ønske, at kommunerne repræsenteres af forskellige køn.

Derudover vil repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer og unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, blive inviteret med ind til festlighederne.

Blandt andre har den unge skuespiller Flora Ofelia Hofmann Lindahl fået en royal invitation.

I Aarhus kommune er der 3565 unge, der kvalificerer sig til at få en invitation til fødselsdagen.

Dem, der ikke får en, kan få et glimt af prins Christian der sammen med dronning Margrethe og sin familie vil vise sig på balkonen på Frederik VIII’s Palæ.

