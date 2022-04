Første gang nogensinde: Prinsesse konfirmeret i jakkesæt

Prinsesse Isabella blev lørdag den 30. april konfirmeret i Fredensborgs Slotskirke. Outfittet i et stilfuldt og moderne jakkesæt

Sidst kongehuset kunne konfirmere en prinsesse, var for 61 år siden, da dronningens yngste søster, dronning Anne-Marie af Grækenland, blev konfirmeret i en nydelig og traditionel, hvid kjole i Fredensborg Slotskirke den 24. marts 1961.

Siden da er der sket en hel del. For eksempel er det blevet yt at bære kjole på sin konfirmationsdag - selv for prinsesser.

Det markerede kronprinsparrets ældste datter, prinsesse Isabella, da hun traditionen tro dukkede op med sin familie ved Fredensborg Slotskirke lørdag for at blive konfirmeret i et stilfuldt jakkesæt i knækket hvid.

En noget traditionsbrydende mundering for en royal konfirmandinde vel at mærke. Men som ikke desto mindre gør prinsesse Isabella til den første kongelige konfirmandinde i bukser og dermed en royal first mover.

Her ses det famøse outfit. Det moderne jakkesæt var i en knækket hvid farve. Foto: Emil Agerskov

Isabella blev spurgt ind til, hvordan hun havde det med det klip af hende, der gik viralt sidste år.

Stolt, men ærgerlig

Da ceremonien var slut, var det ikke alene en stolt prinsesse, der kom ud og stillede sig foran pressen. Også prinsessens forældre var stolte af deres nu voksne datter.

- Det er nu nummer to af fire, der har haft en dejlig dag og er gået ind i de voksnes rækker, sagde kronprins Frederik til den fremmødte presse, til hvilket kronprinsesse Mary supplerede:

- Det er meget rørende.

Prinsesse Isabella fortalte de fremmødte, at det føltes rart at være blevet konfirmeret, og at hun længe havde set frem til dagen. Dog måtte prinsessen undvære sin elskede morfar på den store dag, hvilket selvfølgelig var til familiens store ærgrelse.

- Vi savner selvfølgelig den australske familie rigtig meget. Men vi tænker på dem, sagde hun og fortalte, at festen senere skulle blive med familiens allerbedste venner og nærmeste.