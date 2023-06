For en gangs skyld: Billig i drift

Dronning Margrethe plejer ellers at bruge svimlende beløb på at få Forsvarets helikopter til at fragte sig rundt i Danmark

Dronning Margrethe har ikke ligefrem for vane at holde sig tilbage, når det handler om at få Forsvarets helikopter til at fragte sig, når hun skal en smuttur rundt i lille Danmark.

Og det er altid en dyr fornøjelse. For danskerne i hvert fald.

Sidste år spenderede dronning Margrethe 1,9 millioner - eller helt præcist 1.925.016 - af danskerne skattekroner på såkaldte indenrigsflyvninger, hvor Forsvarets helikopter måtte i gang for at få dronningen fra A til B.

Men i første kvartal af 2023 er det en lidt anden historie. Her har helikopteren slet ikke været i luften.

En ny opgørelse over Forsvarets udgifter i forbindelse med kongehuset viser nemlig, at Forsvaret slet ikke har udført flyvninger for kongehuset i første kvartal af 2023.

Det skyldes formentlig, at dronning Margrethe har været sygemeldt fra 22. februar og frem til sin fødselsdag, 16. april, hvor hun genoptog sin tjans som Danmarks regent.

Kronprins Frederik og dronning Margrethe har god grund til at smile. De kan nemlig få Forsvarets helikopter til at fragte sig rundt i Danmark, når de skal på officielle besøg. En mulighed dronning Margrethe ofte bruger. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Ingen kvaler, du betaler

Når medlemmerne af det danske kongehus skal på opgaver rundt omkring i Danmark og verden, har de den fordel, at de kan sætte sig i fly eller helikoptere fra Forsvaret på skatteborgernes regning.

En mulighed som især dronningen ofte gør brug af, men det hænder også, at kronprins Frederik gør det.

Blandt andet valgte dronning Margrethe at bruge svimlende 522.841 kroner på at komme fra Graasten Slot i Jylland til Christiansborg i København og retur igen samme dag. Det på trods af at hendes kalenderen var gabende tom 13 dage op til og i fire dage efter.

I 2022 brugte Forsvaret i alt 2.766.522 kroner på at assistere dronning Margrethe og kronprins Frederik med flyrejser.

