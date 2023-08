For første gang nogensinde: Kæmpe ungdomsfest på slottet

Mange 18-års fødselsdage foregår i et forsamlingshus indhyllet i tung parfume med 18 shots til fødselaren og Tommy Seebachs 'Hip hurra - Det' min fødselsdag' på anlægget.

Det vides ikke, om der vil være et fad med Små Blå på menuen og Seebach fra soundboksen, når Danmarks kommende konge, prins Christian, fylder 18 år søndag 15. oktober.

Men sikkert er det, at fejringen ikke kommer til at foregå i et Acqua Di Gio-befængt forsamlingshus.

Kongehuset kan nemlig tirsdag afsløre, at fejringen af prins Christian bliver ulig noget andet, det danske kongehus har stået bag før.

I anledning af sin kommende fødselsdagsfejring, har prins Christian fået taget nye officielle billeder. Foto: Franne Voigt/Kongehuset

Danske unge inviteres til fest

Om aftenen vil dronningen således agere vært for et gallataffel på Christiansborg Slot, hvor man kan være heldig at komme med som gæst, hvis man er et ungt menneske på 18 år.

Her vil kongehuset for første gang nogensinde 'i samarbejde med landets kommuner invitere op mod 200 unge fra rigsfællesskabet til at deltage i fejringen, idet hver af Danmarks kommuner samt Grønland og Færøerne får mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage i gallataflet', lyder det i en pressemeddelelse.

Derudover vil 'repræsentanter fra et udvalg af landets ungdomsorganisationer samt unge, som har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, inviteres', fremgår det af pressemeddelelsen.

Prinsen vil ligeledes vise sig sammen med dronningen og sin familie på balkonen på Frederik VIII’s Palæ tidligere på dagen, hvor man kan komme og ønske ham tillykke.