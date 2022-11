Forlader Danmark til jul

For første gang i fem år skal kronprinsparret sammen med deres fire børn på besøg i kronprinsesse Marys hjemland, Australien.

Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse.

Det sker i forbindelse med en privat juleferie i december, hvor kronprinsparret skal fejre julen med kronprinsessens familie.

Mary har selv været i Australien inden for de seneste fem år for at besøge familien, men det har altså været uden de fire børn.

Det skete blandt andet i marts.

Australien har været underlagt strikse coronarestriktioner de seneste to år, og det har altså begrænset antallet af besøg.

Traditionen tro bliver dronning Margrethe i Danmark for at fejre julen på Marselisborg Slot i Aarhus. Her opholder hun sig fra 21. til 30. december.

Hun skal fejre julen med prinsesse Benedikte og private venner på Djursland.

Imens har prins Joachim og prinsesse Marie planer om at tage på en udlandsrejse hen over julen. Kongehuset uddyber ikke, hvor turen går hen.