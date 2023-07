Forsikringsboss køber Joachims palæ

Det går tilsyneladende godt i forsikringsbranchen.

Ifølge Se og Hør er det nemlig koncernchefen i forsikringsselskabet Tryg, Johan Kirstein Brammer, der har betalt hele 44 millioner kroner for prins Joachims palæ på Emiliekildevej i Klampenborg.

Den 47-årige nyudnævnte koncernchef, der er advokat og har en HD i finansiering, startede for syv år siden som direktør i Tryg og blev efterfølgende koncerndirektør i tre år, før han overtog pladsen på øverste hylde som koncernchef.

Topchefen kommer fra en lang række direktør- og lederstillinger i både danske og udenlandske virksomheder, der blandt andet tæller TDC, Carlsberg, Mckinsey & Company og som advokat i Kromann Reumert.

Rost for historisk køb

I juni overtog Johan Kirstein Brammer CEO-stillingen fra Morten Hübbe, der trådte tilbage efter 20 år i Trygs direktion.

Her blev Brammer især rost for sin rolle i det gigantiske køb af det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group, som Tryg blev medejer af sammen med canadiske Intact i 2021.

Ud af en samlet pris på mere end 60 milliarder kroner løb Trygs andel op i 37 milliarder kroner. Det placerede dermed virksomhedskøbet som et af de største i danmarkshistorien, skrev Berlingske.

Steget 9,5 millioner

Af tinglysningen, som Ekstra Bladet har gennemgået, fremgår det, at prins Joachim har fået hele 44 millioner kroner for boligen på 448 kvadratmeter.

Prins Joachims palæ i Klampenborg er nu solgt. Foto: Anthon Unger

Prinsen har ejet boligen siden 2014. Dengang betalte han 34.500.000 kroner for boligen - 9,5 millioner kroner mindre, end han nu har solgt den for.

Over for Ekstra Bladet bekræfter kongehusets kommunikationsafdeling, at huset er blevet solgt.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Johan Kirstein Brammer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Med salget er prins Joachim helt klar til det nye eventyr, der venter i USA.

