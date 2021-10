Fortæller om fars misbrug

Dronning Margrethe har med sin nye bog klarlagt sit og den royale families liv.

Her går dronningen i detaljer omkring sin første cigaret som 17-årig, mødet med Henri, men også faderens alkoholmisbrug omtales af dronningen.

'Det er ikke et emne, jeg bryder mig om at trampe rundt i, men i en del år havde far et alkoholproblem', lyder det indledningsvist fra dronningen.

Opdagede det ikke

Faktisk var det ikke noget, som den unge Margrethe opdagede sammen med sine søskende, men senere har hun haft brug for at tale med faderen om det.

'Det bemærkede jeg ikke rigtig som barn. Vi boede jo også i et stort hus, og vi piger spiste til aften meget tidligere end mine forældre og kom i seng længe før dem. Alkoholproblemet var ikke noget, vi talte om før mange år senere. Jeg kan måske godt i tilbageblik se, at der var et eller andet på et tidspunkt, men jeg har ikke en specifik erindring om det, hvad der nok også skyldes, at far kom på ret køl engang i løbet af 1949-1950', skriver dronningen.

Hun fortæller, at hendes mor samt faderens to venner admiral Vedel og prins Axel var en uundværlig støtte for kongen.

De fortalte ham, at han måtte tage sig sammen, og siden rørte kongen ifølge dronning Margrethe aldrig alkohol igen,.

Dronningens far fik heldigvis styr på sine problemer. Foto: Erik Petersen/Arkivfoto

'Undervejs' udkommer fra Politikens forlag.