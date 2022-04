Forvandlet prinsesse begejstrer: Udlandet måber

Prinsesse Isabella fylder 15 år i dag, hvorfor kongehuset har udsendt nye flotte billeder. Det er noget, der vækker opsigt også uden for Danmarks grænser, hvor hun kaldes stilet, trendy, 'et miks af mor og far' og 'en, der ser meget ældre ud end 15'

'En meget trendy prinsesse!'.

'Hun ser stilet ud'.

'Dressed to impress'.

'Hun er indbegrebet af en royal dansk teenager'.

Det er bare nogle af de beskrivelser, britiske Daily Mail putter på prinsesse Isabella, pt. nummer tre i den danske tronfølge, som i dag torsdag fylder 15 år.

I den anledning udsendte det danske kongehus tidligere på dagen en række nye billeder af hendes kongelige højhed. Flotte billeder, der figurerer både på kongehusets instagramprofil og på deres officielle hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Hasse Nielsen

Udlandet måber

Den slags når selvsagt også til de kongetro på den anden side af Nordsøen, hvor de britiske medier er ovenud begejstrede over at se prinsesse Isabella vise sig modent frem i billedserien.

Daily Mail noterer sig, at hun er barnebarn af den regerende dronning Margrethe den II af Danmark, og viser - selvfølgelig, fristes man til at sige - i samme moment et gammelt billede af deres egen dronning Elizabeth, da hun sammen med sin gemal, afdøde prins Philip, var på besøg på balkonen på Amalienborg i 1979 hos dronning Margrethe og nu ligeledes afdøde prins Henrik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Hasse Nielsen

Men ikke nok med det. Daily Mail beskriver også for læseren, hvad Isabella bl.a. har på, hvis læserne ikke skulle være i stand til selv at tænke så langt.

'To af billederne viser Isabella bære en stribet top og en stilet smoking-jakke', lyder det blandt andet.

Briterne har altid været særdeles begejstrede for prinsesse Isabellas forældre, så de noterer sig selvfølgelig, at den smukke unge kvinde er datter af kronprins Frederik, 53, og australskfødte kronprinsesse Mary, 50.

Også australske medier har beskrevet billederne - bl.a. sladder-ugebladet New Idea, hvis artikler man normalt skal tage med et gran salt.

Her konkluderer de, at prinsesse Isabella er 'som snydt ud af næsen på sin mor', kronprinsesse Mary, og sætter et billede op af mor og datter ved siden af hinanden, hvor de har samme ansigtsudtryk.

Australierne svælger i alt, der har med deres Mary at gøre, så det undrer ikke, at de har valgt dén vinkel hos New Idea.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Hasse Nielsen

Meget uenige

Det er mange af mediets Facebook-brugere dog ikke enige i.

I kommentarfeltet til opslaget skriver næsten alle således, at Isabella bestemt ligner sin far mest.

Et andet mere eller mindre obskurt udenlandsk medie, der bringer billederne, er worldltodaynews.com. Her mener de, at det er utroligt, at prinsesse Isabella kun er 15 år gammel.

Også i Tyskland noterer man sig prinsessens udvikling, og man konkluderer bl.a. i en artikel hos T-Online - modsat New Idea - at 'Isabella er et miks mellem sin mor og far'.

Det kan man jo ikke være uenig i.

Prinsesse Isabella går pt. i 8. klasse på Tranegårdsskolen i Gentofte, men har valgt, at hun efter sommerferien skifter skole og tager 9. klasse på kostskolen Herlufsholm i Næstved.

Læs mere om den kontroversielle skole, prinsesse Isabella skal gå på i næste skoleår, her (+)