Frede på tur med klima-Dan: Hyldest trods russisk aktivitet

Kronprins Frederik og klimaminister Dan Jørgensen (S) tilbragte tidligere på ugen en dag i hinandens selskab, da de drog på besøg hos fire danske virksomheder, som alle producerer energieffektive løsninger.

En af de virksomheder, duoen besøgte, var Rockwool. Selskabet har i den seneste tid fået massiv kritik i offentligheden, fordi selskabet har nægtet at trække sig ud af Rusland som følge af invasionen af Ukraine.

Blandt andet lavede Voxmeter i i starten af april en undersøgelse for Finans, der viste, at 65 procent af danskerne var enige eller meget enige i, at danske virksomheder skal lukke alle aktiviteter i Rusland og forlade landet straks - mens blot fem procent var enige eller meget enige i, at virksomhederne blot skulle fortsætte med at drive forretninger i Rusland.

Kritikken har dog umiddelbart ikke været øverst på dagsordenen under mandagens besøg. Her var sn.dk med kronprinsen og klimaministeren rundt på hovedkontoret i Hedehusene, hvor de fik fortalt, hvordan Rockwool havde besluttet sig for at renovere bygningerne i stedet for at bygge nye - og hvordan de i den forbindelse reducerede ejendommens energiforbrug.

Det fik tilsyneladende kronprins Frederik til at nævne krigen i Ukraine - men i et positivt lys i forhold til Rockwool.

– Det er et kvantespring, I laver. Nu med krigen i Ukraine sætter det jo tanker i gang om, hvordan man måske kan bygge op uden at skulle starte helt forfra, sagde kronprinsen ifølge sn.dk.

Kronprins Frederik og Dan Jørgensen (S) besøgte mandag fire virksomheder - herunder Rockwool - der alle producerer energieffektive løsninger, der skal sikre, at vi udnytter vores energi bedst muligt til gavn for økonomi og klimaet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Malplaceret kommentar

Ekstra Bladet har spurgt William Atak, der er ekspert i branding og shitstorms, hvilken betydning det har for virksomheder, når medlemmer af kongehuset roser dem i medierne.

- Det er jo klart, at det er guld værd for Rockwool at få kronprinsens anerkendelse. Nu er Rockwool jo et ret anerkendt brand i forvejen, men det underbygges jo bare endnu mere af, at de i bogstaveligste forstand får royal blåstempling, siger han og fortsætter:

- Men det er en lidt uheldig situation at stå i, når de lige har fået kritik, for det underminerer lidt kronprinsens brand. Situationen kommer lige efter, at prins Christian stod i Parken med FCK-halstørklæde, hvilket delte vandene, og nu står kronprinsen så og skal sige noget positivt om Rockwool i en situation, hvor man måske netop ikke burde blande sig i politik.

William Atak er ekspert i branding og shitstorms. PR FOTO

William Atak medgiver, at kongehuset netop holder sig fra at blande sig i politik ved ikke at boykotte eller kritisere virksomheder for deres aktiviteter i Rusland. Men derfor undrer han sig især over, at kronprinsen på den måde bringer krigen i Ukraine på banen.

- Det virker som en malplaceret kommentar. Spørgsmålet er, om kronprinsen har gjort forarbejdet godt nok, og vi har jo en kronprins, der nogle gange taler og handler fra hjertet - og ikke så taktisk. Og der er ingen tvivl om, at kronprinsen sikkert vil møde opbakning fra mange, fordi han er så vellidt som han er, siger han og fortsætter:

- Men ... ser man på det politisk, hvor der jo er mennesker, der er blevet ramt hårdt, og hvor mange danskere også har en medfølelse for ukrainerne, så tænker man, om det ikke var bedre at tale om folk i nød i stedet for det, der kan komme i fremtiden og være til gavn for os andre.

Skaber en ubalance

William Atak mener ikke helt, at der er sammenhæng i de ting, som kongehuset gør og siger.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer, og jeg synes ud fra et professionelt synspunkt, at kongehuset gør det rigtige ved ikke at blande sig i politik, for blander de sig i debatten her, så skal de jo blande sig i alt fremadrettet. Men at man så alligevel kommer ud et sted og begynder at tale om andre ting, hvor man ikke kan undgå, at Ukraine-debatten bliver slæbt med ind i det - og ovenikøbet selv nævner Ukraine - er måske ret malplaceret.

- Især fordi han nævner genopbygningen af Ukraine, og det er jo også en politisk udtalelse. Det skaber en ubalance i kommunikationsstrategien fra kongehuset, at han gerne vil blande sig politisk dér - men ikke i forhold til, hvorfor man står der, eller hvorfor man ikke fjerner Ecco som hofleverandør og så videre, lyder det fra William Atak.

Ekstra Bladet har sendt en række spørgsmål til Kongehuset, der dog ikke har besvaret dem inden deadline.

Topchef hos Rockwool, Jens Birgersson, har gentagne gange forsvaret beslutningen om at blive i Rusland trods krigen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

