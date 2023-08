Frede spottet på Smukfest

Smukfest har fået royalt besøg.

Kronprins Frederik har indtaget den jyske festival, hvor han delvist skjult i bag et lydtårn oplever koncerten med Simon Kvamms band Hugorm.

Og ifølge Ekstra Bladets udsendte ser Danmarks tronfølger bestemt ud til at hygge sig.

Der var thumbs up fra kronprinsen under Hugorm-koncerten. Foto: Per Lange

- Han ligner en, der nyder koncerten. Drikker øl, snakker med sin ven og følger med i koncerten, lyder det fra Ekstra Bladets reporter på stedet.

Dyr transport

Onsdag formiddag tog han ifølge Her & Nu kongeskibet Dannebrog fra Nordsjælland, og skibet ligger da også nu for kaj i havnen i Aarhus.

Det fremgår af hjemmesiden Marine Traffic, som overvåger al skibstrafik.

Og det er ikke billigt.

Der var smil over hele linjen fra kronprinsen under koncerten. Foto: Per Lange

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, Forsvarets overblik over udgifter til kongeskibet, hvor det i opgørelsen for 2022 fremgik, at der blev brugt 37,6 millioner kroner på Dannebrog.

Heraf gik 18,3 millioner kroner til løn til skibets besætning og værnepligtige, mens omtrent 600.000 kroner gik til brændstof. Udgifter til forplejning, når kongefamilien er om bord, indgår ikke i opgørelsen, da de afholdes af kongehuset.

Kronprinsen vippede med under flere af numrene. Foto: Per Lange

Ikke første gang

Kronprinsen har også tidligere gæstet Smukfest.

Sidste år havde Frede taget sin ældste datter, prinsesse Isabella, med til Suspekt-koncert ud på de sene timer til festivalen.

Og i 2018 gæstede han yndlingskunstneren Simon Kvamm på scenen, da han spillede med Nephew.

- Da vi aftalte det her, fortalte kronprinsen mig, at han, når han overtager tronen, påtænker at indføre en national helligdag mandag efter Smukfest, proklamerede Simon Kvamm dengang fra scenen.

I dag var Hugorm-forsangeren dog ikke ligeså heldig.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset til kronprinsens visit, men det har endnu ikke været muligt.