Fredes fede ferie: Så doven er han

70 officielle arbejdsdage. Det var, hvad kronprins Frederik svingede sig op til at have i 2022. Det gør ham til den mest magelige blandt sine nærmeste kolleger

Det sker, at kronprins Frederik får sved på panden i forbindelse med sit virke.

Fænomenet opstår primært, når tronfølgeren ifører sig løbetøj og står i spidsen for sit folkelige con amore-projekt, han har døbt Royal Run.

Ellers er der ikke meget i årets løb, der rent arbejdsmæssigt kan få den royale puls op, hvis man ser på kronprinsens kalender.

Mens en ganske almindelig dansk lønmodtager i gennemsnit arbejder 220 dage om året, så er arbejdsbyrden noget anderledes for 54-årige Frederik.

En gennemgang af hans kalender, Ekstra Bladet har foretaget for 2022, viser, at kronprinsen har været i arbejdstøjet sølle 70 dage i det forgangne år.

Annonce:

Svingende indsats

Arbejdsbyrden er - med royale briller - noget svingende. I august havde kronprinsen tre arbejdsdage, mens han i november havde ni og i maj hele 14 arbejdsdage. Den ene af dagene i maj var arbejdsindsatsen til at overskue. Her skulle Frederik sammen med resten af sin familie i få minutter stille op til foto foran pressen i anledning af prinsesse Isabellas konfirmation - resten af mærkedagen var privat.

Et par hurtige billeder til sin datters konfirmation, så var Frederik væk og havde reelt fri. Foto: Emil Agerskov

Men det er naturligvis mere end i december, hvor kronprinsen slet ingen officielle arbejdsdage havde.

- Ja, kronprinsen overanstrenger sig ikke for sin løn. Timelønnen fejler skam ikke noget, konstaterer Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach.

Over 20 millioner

Kronprins Frederik modtager årligt over 20 millioner kroner i apanage - skattefrit vel at mærke. Han skal dog betale løn til ansatte og dele nogle af millionerne med sin kone, der med sine 73 officielle arbejdsdage nok heller ikke overanstrenger sig.

Det er Folketinget, der beslutter, hvor mange penge de kongelige skal have i apanage. Ifølge kongehuset har satsen til kronprinsen pr. 1. april 2021 lydt på 1.784.706 kroner om måneden, hvoraf Mary skal have de ti procent.

- Han er oppe at konkurrere med nogle af de største sportsfolk med den løn. Det vil den sportsglade prins da nok være meget tilfreds med, siger Kim Bach.

Annonce:

For sin millionårsløn måtte kronprins Frederik i 2022 blandt andet være til stede ved åbningen af Tour de France i København, deltage i gallaforestilling i Det Kongelige Teater i anledning af dronningens 50-års regeringsjubilæum og en tur i biografen.

En aften i biffen med Nikolaj Coster-Waldau var en arbejdsdag i kronprinsens kalender i 2022. Foto: Kenneth Meyer

- Han kunne nok være gået i biografen, uden at det skulle i arbejdskalenderen, siger Kim Bach, der fortsætter:

- Kronprins Frederik nærmer sig jo den alder, hvor man kan få en 'Arne-plus', men han kvalificerer sig nok ikke på nedslidning, siger Kim Bach og konstaterer tørt:

- Det danske kongehus er blandt de mest magelige i Europa.

Ekstra Bladet har været i dialog med kongehuset, der ikke ønsker at medvirke i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------