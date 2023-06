Fremtiden afgjort

Det blev ikke til skolegang på den skandaleramte kostskole Herlufsholm ved Næstved for prinsesse Isabella, der ellers skulle have afsluttet de ni obligatoriske skoleår på Sydsjælland ved at tage 9. klasse på skolen i år.

Prinsessen måtte sadle om og tage 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København, efter en TV 2-dokumentar afslørede forfærdelige historier om vold, mobning og seksuelle overgreb på Herlufsholm.

Nærliggende var det derfor, at hun skulle fortsætte i gymnasiet på Ingrid Jespersens Gymnasieskole, men torsdag morgen meddeler kongehuset i en pressemeddelelse, at Isabella skal gå på Øregård Gymnasium.

'Om få uger afslutter H.K.H. Prinsesse Isabella folkeskolens niende klassetrin på Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København. Efter sommerferien fortsætter Prinsesse Isabella sin skolegang i 1.g på Øregård Gymnasium i Hellerup', skriver de kort.

Dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' fik store konsekvenser for kronprinsparrets to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella.

Massiv kritik

Nu 17-årige Christian var allerede elev på skolen, da skeletterne begyndte at vælte ud af skabet, og Isabella skulle være begyndt i sensommeren 2022.

Kronprinsparret tøvede længe med at træffe en beslutning om, hvad der skulle ske med deres børn på Herlufsholm, og den tøven blev mødt af massiv kritik.

26. juni sidste år meddelte kronprinsparret, at de efter nøje overvejelser havde valgt at droppe Herlufsholm.

'Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabellas skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden. Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel. Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om, at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu.

Det har været en svær proces for os som familie, men på baggrund af det samlede billede og vores særlige position som Kronprinspar har vi valgt, at Prins Christian stopper på Herlufsholm, og at Prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien', skrev kronprinsparret i en pressemeddelelse.

Eksperter: Kronprinsparret havde intet valg

Valget af Øregård Gymnasium til prinsesse Isabella betyder, at hun ikke skal gå i gymnasiet med sin storebror. Prins Christian fortsætter efter sommerferien på Ordrup Gymnasium, hvor han skal i 3.g.