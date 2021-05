Går viralt: - Du er helt væk

Med et års forsinkelse - og trods flere afbud fra gæster bosat i udlandet - på grund af coronavirussen blev prins Christian lørdag konfirmeret i Fredensborg Slotskirke.

Men det er lillesøster prinsesse Isabella, som efterfølgende er løbet med en masse opmærksomhed.

Traditionen tro stillede den kongelige familie op til billeder foran Fredensborg Slot, hvor de forskellige konstellationer skulle fotograferes. Den 14-årige prinsesse fik at vide af sin mor, at hun skulle gå med dronningen indenfor, men da prinsessen var halvvejs oppe af trappen, blev hun omdirigeret af kronprinsesse Mary.

Det passede tydeligvis ikke teenageren. En tydeligt irriteret Isabella svarer sin mor igen med ordene: 'Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Altså, du er helt væk ...'

Netop det klip af prinsessen er gået viralt, hvor blandt andre Anders Hemmingsen har delt klippet med sine 1,1 millioner følgere på Instagram, hvor masser af følgerne elsker episoden.

Den kongelige familie stillede op til foto på prins Christians store dag. Foto: Jonas Olufson

Helt naturligt

Ekstra Bladet har talt med kongehuseksperten Lars Hovbakke, som synes, at det er meget naturligt, at klippet er gået viralt.

- Det viser jo noget om, at vi har et meget populært kongehus. Folk synes jo tilsyneladende, at det er helt vildt sjovt og sødt, at man ved en fejl får sådan en kommentar ud i offentligheden, så man får set, at kronprinsfamilien - ud over at være kronprinsfamilie - også i bund og grund er en helt almindelig familie, hvor man godt kan sige nogle ting til hinanden og have nogle diskussioner en gang imellem, lyder det fra Lars Hovbakke.

- Det er jo derfor, folk synes, at det er så skønt, når de en gang imellem kommer til at vise denne her meget menneskelige side, som vi alle kender fra vores egne familierelationer.

Men det er ikke første gang, den unge prinsesse viser sin lidt mere kække side.

- Hun er jo anderledes end prins Christian, da han er den mere korrekte og ham, der også er opdraget til at være endnu mere korrekt, fordi han jo en dag skal være konge. Så de supplerer hinanden vældig godt, fordi de er så forskellige, når de optræder offentligt. Det kan folk godt lide, afslutter Lars Hovbakke.