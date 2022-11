'Godt børnene ikke var med': Prinserne med dårlige manerer

Var det Ulf Pilgaard, eller var det Dronning Margrethe, der sad på rådhuset og åd rygeost med hat på?

Man blev ærligt talt i tvivl. Det er en kendt sag, at de begge nyder at parodiere hinanden, og eftersom ingen så ud til at more sig kongeligt under den milliondyre '50 år på tronen'-middag, så mener jeg, at de skulle have sendt en Ulf i dronningeklæder.

Mange folk hopper og danser gerne for Dronningen. Sådan var det også på rådhuset. Foto: Kenneth Meyer

Dronningens indlevelse var simpelthen for henslængt og fantasiforladt. Hun sank helt sammen i det forudsigelige plot, som var hun ikke større end et frimærke.

Dårlige manerer

Heldigvis var børnebørnene ikke inviteret med på det ægte kongelige teater, for så var de altså blevet udsat for direkte dårlige manerer, da de to allerstørste prinser, Joachim og Frederik, spiste med albuerne på bordet.

Frederik gik selvfølgelig foran Joachim, da brødrene indtog det københavnske rådhus. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Kronprinsen endda med foldede hænder midt i den dybe tallerken, som bad han en stille bøn for, at han aldrig mere ville fare vild i replikkerne. Alle holdt sig dog til manuskriptet, som var, at mor Margrethe holdt en takketale, ingen kunne høre i Rådhusets rungende elendige akustik.

Kronprinsen er uddannet frømand og her er han ved at dykke under bordet. Foto: Kenneth Meyer

Jeg var ellers spændt, for vi ved jo, at dronningen helst kommunikerer via medier og pressemeddelelser, især når det gælder den nærmeste families fremtid. Selv sad Margrethe ved siden af Jeppe Kofod, en fornem blåstempling af den fungerende udenrigsministers brunstige fortid.

Meget hvid symbolik

I realityshows handler det om at gøre gode miner til slet spil. Det ved de royale alt om. Tavshed er guld, og således sørgede selv bordplanen for, at alle højheder sad hver for sig. Selvfølgelig med Joachim og Marie længst væk fra majestæten.

Annonce:

Meget stærk symbolik på en scene, hvor dramatikken var lige så fraværende som etnisk repræsentation. Er man mørk i huden, hører man nok til ude i køkkenet. Resten af den kongelige underholdningsindustri er ellers med på bred repræsentation, tænk bare på rødhårede Harry og mulatten Megan.

Et levn fra enevælden

Også på den led sidder de kongelige hovedkarakterer fast i et stift og fastgroet mønster. Bevares, de nikker og konserverer højkongeligt, men mest af alt gad jeg godt, at man havde haft mere fokus på prins Joachim og hans hvidhårede sidemand, SF's borgerrepræsentant Klaus Mygind.

Dronningens millioner: Aktiehaj og udlejer

Jeppe Kofod blev ikke valgt til folketinget forleden, men han fik lov til at sidde ved siden af Dronningen alligevel. Foto: Kenneth Meyer

Partiet mener trods alt, at monarkiet er et levn fra enevælden. At det er i 'modstrid med demokratiets væsen, at nogen fødes til en bestemt titel'.

Baggårdskat og hundeliv

Bliver der nogensinde serveret et tæppefald på landets dyreste teater? Os tilmeldte tilskuere hverken fik vand eller brød, mens vi af sikkerhedsmæssige årsager blev spærret inde på Rådhuset i timevis.

Annonce:

Som Vesterbro Ungdomsgård sang så fint: 'At være baggårdskat, det er et hundeliv'. Den kunne kongehuset tygge lidt på, mens de stak til noget røget laks med rygeost og shisokarse.

Alt i alt: For lav en performance til for høj en hyre.

Her er dronningens magtfulde bagmænd