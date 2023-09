Grev Nikolai i stort interview: Stadig et følsomt emne

28. september 2022 tikkede en pressemeddelelse ind, der sendte chokbølger igennem hele Danmark og kastede det danske kongehus ud i en historisk krise.

Dronning Margrethe ville fratage fire ud af sine otte børnebørn deres titler som prinser og prinsesse pr. 1. januar 2023.

Her omtrent ni måneder efter at prinse-titlen røg, sætter grev Nikolai, der er dronning Margrethes ældste barnebarn, for første gang ord på, hvordan han har det i kølvandet på beslutningen.

- Det er stadig et ret følsomt emne, men jeg mener, jeg er den samme person, som jeg altid har været, siger greven, da han af det australske medie 9Honey, som greven giver et langt interview til, bliver spurgt, hvordan dronning Margrethes beslutning har påvirket ham.

- Det er mere bare en formalitet eller en slags ændring af tilhørsforhold på en måde, forklarer eks-prinsen videre, inden han erkender, at det er svært for ham at finde de rigtige ord på engelsk.

- Jeg er den samme person, som jeg altid har været. Det er mærkeligt at skulle nøjes med et andet efternavn nu, uddyber han til mediet, hvortil han videre forklarer, at han altid bare har været 'Nikolai' og ikke har omtalt sig selv som prins.

Men på trods af det medgiver grev Nikolai, at det både kom som og fortsat er et chok for ham, at han fik frataget sin prinse-titel, ligesom han kalder dronningens beslutning for 'underlig', da han af journalisten bliver spurgt til, om han er såret over sin farmors beslutning.

- Åh, jeg vil ikke sige såret, og det er ikke min hensigt at holde gryden i kog på nogen måde. Jeg synes bare stadig, at det er lidt underligt. Jeg skal stadig vænne mig til det, fortæller Nikolai, der for tiden studerer et semester i Australien.

I interviewet bekræfter grev Nikolai videre, at han i dag har et fint forhold til både kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og ikke mindst sin farmor, dronning Margrethe.

- Vi har et godt forhold. Hun ønskede mig tillykke med fødselsdagen, fortæller greven.

Det var kun prins Joachims børn, der fik frataget deres titler som prinser og prinsesse. Det kastede det danske kongehus ud i en historisk krise. 16. april i år var første gang, de to familier viste sig officielt sammen med dronningen efter beslutningen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Frihed

Da dronning Margrethe sidste år valgte at strippe grev Nikolai samt hans tre søskende, Felix, Henrik og Athena, for deres titler som prinser og prinsesse, skete det med begrundelsen, at hun ønskede at 'sætte dem fri'.

'Hendes Majestæt Dronningen ønsker med sin beslutning at skabe rammerne for, at de fire børnebørn i langt højere grad skal kunne forme deres egen tilværelse uden at være begrænset af de særlige hensyn og forpligtelser, som et formelt tilhørsforhold til Kongehuset som institution indebærer,' lød det dengang i en pressemeddelelse fra kongehuset.

Også det kommer greven ind på i interviewet med 9Honey, hvor han forklarer, at han, før han fik frataget sin titel, følte sig begrænset, ligesom han heller ikke har mærket en forskel endnu.

- Jeg tror, at jeg i fremtiden vil være mere fri, men jeg har aldrig følt mig begrænset før, fortæller grev Nikolai og fortsætter:

- Så for mig har det ikke ændret noget endnu. Jeg tror, ​​at det i fremtiden vil gøre en forskel.

Det er kun titlerne, grev Nikolai og hans tre søskende har fået frataget af dronningen. Alle fire har beholdt deres pladser i arvefølgen til tronen. Her er de henholdsvis nummer syv, otte, ni og ti.