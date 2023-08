Greven afslører: Får ny tjans i Australien

Tidligere prins Nikolai, nu grev Nikolai af Monpezat, fortæller på sin Instagram-profil, at han har landet en aftale med et australsk modelbureau, der også selv bekræfter deres danske scoop

Når man som 23-årige grev Nikolai er en eftertragtet model, så kan der være fordele i - som han og kæresten Benedikte Thoustrup har gjort - at rejse ud i verden på nye eventyr.

På den måde kommer man i kontakt med nye spændende markeder og virksomheder, og greven har smedet, mens jernet er varmt i det australske, hvor turtelduerne studerer et semester på University of Technology.

Model-greven har således landet en aftale med et australsk modelbureau.

Det afslører han på sin Instagram-profil i en story, som du kan se ved at trykke her.

Der er tale om Kult Models, der i øvrigt også selv blærer sig med deres 'scoop' på Instagram.

Debuterede for Burberry

For fem år siden sprang den daværende prins Nikolai ud som model, og han har gået catwalk for flere store brands siden da.

Blandt andet debuterede han i modeshow for det britiske modehus Burberry.

Herhjemme har han været tilknyttet Scoop Models, men som Ekstra Bladet skrev midt i juli, så blev han for nylig også hentet ind til Remees virksomhed Social Works, der er et bureau med en række influenter i stald.

Det var tidligere en umulighed, at grev Nikolai, da han var prins, var reklamesøjle for virksomheder, men det er ikke længere et no-go, idet dronningen som bekendt fra nytår fratog Nikolai og hans søskende deres royale titler og det ansvar, der hørte med.

Efter semestret i Australien vender greven og hans kæreste retur til København og Copenhagen Business School, hvor de normalt studerer.