Grever eller prinser? Total titel-forvirring

Det burde være relativt simpelt at gå fra at være prinser til grever, men alligevel kniber det tilsyneladende med at få tingene til at spille, efter dronning Margrethe sidste år besluttede, at prins Joachims børn ikke længere kunne kalde sig prinser og prinsesse fra 1. januar i år.

Kongehuset tyvstartede dog på dets hjemmeside og fjernede børnenes titler flere dage for tidligt. Det var dog 'en teknisk fejl', lød det fra kongehuset, som rettede dem tilbage - og fjernede dem igen 1. januar.

Det er dog stadig ikke alle steder, at der er helt styr på titlerne. Det skriver SE og HØR, der har tjekket de offentlige registre. Her hedder prins Joachims to ældste sønner, Nikolai og Felix, stadig 'prins til Danmark' i deres navne, mens de to yngste, Henrik og Athena, rigtige nok hedder henholdsvis greve og komtesse af Monpezat.

Ekstra Bladet har ligeledes slået de royale børn op i det offentlige virksomhedsregister, der ifølge Erhvervsstyrelsens hjemmeside trækker oplysningerne om folks navne og bopæl fra CPR-registeret.

Foto: Erhvervsstyrelsen/Virk.dk

Total forvirring

Forvirringen bliver total, hvis man slår op i erhvervsdatabasen BiQ. Her fremgår det nemlig, at greverne fra 1. januar til 14. februar tilsyneladende har haft de korrekte titler som grever af Monpezat, inden titlerne igen blev skiftet til 'prins til Danmark' hos begge.

Både Nikolai og Felix havde kortvarigt offentlige adresser, skriver mediet. Det blev dog ændret, efter de havde gjort grevernes mor, grevinde Alexandra, opmærksom på det.

Det er uklart, om det er navne- og adressebeskyttelsen, der skaber rod i systemerne, men sikkert er det i hvert fald, at både Nikolai og Felix i skrivende stund står med titlerne som prins til Danmark i de offentlige registre.

I erhvervsdatabasen BiQ kan man se personers navnehistorik. Foto: BiQ

Dronningen: Derfor gjorde jeg det

Det var noget af en bombe, dronning Margrethe sidste år smed, da det blev meldt ud, at prins Nikolai, prins Felix, prins Henrik og prinsesse Athena ved udgangen af 2022 ville miste deres titler og i stedet skulle hedde grever og komtesse.

I et stort interview med Weekendavisen fortalte hun for nylig mere om, hvorfor hun tog den beslutning.

- For mig har det været vigtigt, at det ikke skulle være Frederiks lod at tage sådan en beslutning. Det var bedre, at det var mig. For så er det den gamle kone, der har besluttet det. Men det er lidt for tæt på endnu til at tale om, lød det blandt andet i interviewet.

Ekstra Bladet har været i dialog med kongehusets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at kommentere på titel-forvirringen.

