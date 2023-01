Grevinde Alexandra siger op

Grevinde Alexandra har valgt at opsige sin faste stilling i B&O.

Det oplyser hun til B.T.

- Jeg har været glad for min tid i Bang & Olufsen. Selskabet har virkelig flyttet sig meget i den periode, og vi har udbredt kendskabet til B&O-brandet og produkterne til endnu flere forbrugere, siger grevinden til B.T.

Ifølge B.T. stoppede grevinde Alexandra allerede 11. januar, men først nu er det blevet meldt ud til medarbejderne.

Hendes presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen, oplyser, at beslutningen er truffet, fordi grevinde Alexandra gerne vil have tid til andre projekter. Hun fortsætter i en funktion som ekstern rådgiver.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra grevinde Alexandra via hendes presserådgiver.

Grevinde Alexandra var med til at åbne en ny B&O-butik i Odense i 2021. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Frasagde apanagen

Grevinde Alexandra har haft jobbet som director for client programmes hos B&O siden foråret 2020.

Annonce:

- Jeg ser meget frem til arbejdet med at styrke kendskabet til Bang & Olufsens brand og produkter på virksomhedens kernemarkeder. Bang & Olufsen er et dansk ikon, og jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med mine nye kolleger og partnere, udtalte hun i en pressemeddelelse i forbindelse med ansættelsen.

Kort efter sin ansættelse frasagde grevinden sig officielt sin apanage i forbindelse med grev Felix' 18-års fødselsdag.

Konflikt med eksmand

Den seneste tid har en konflikt mellem grevinde Alexandra og hendes eksmand Martin Jørgensen vakt stor opsigt, efter at det kom frem, at han skylder hende 5,4 millioner kroner.

En gæld, som han ifølge grevindens presserådgiver har pådraget sig ved at føre grevinden bag lyset, da de var gift.

I retten forklarede Martin Jørgensen dog, at han ikke var i stand til at afdrage på gælden, og blev derfor erklæret insolvent i seks måneder. Til Ekstra Bladet har grevinde Alexandra dog fortalt, at hun ikke agter at opgive at få pengene igen.

Læs meget mere om hele sagen her:

Afsløring: Sådan opstod kæmpegæld til Alexandra

Forgældet og arbejdsløs: Morgenmaden bliver bragt

Martin Jørgensen færdig i bar-dynasti

Annonce:

Retten på Frederiksberg har erklæret Martin Jørgensen insolvent i seks måneder ved et retsmøde, efter grevinde Alexandra har stævnet ham med krav om, at han skylder hende 5,4 millioner kroner

Alexandra: Giver ikke op