Grevinde Alexandras mor er død

Grevinde Alexandras mor, Christa Manley, er død.

Hun blev 89 år.

Det bekræfter Grevinde Alexandra overfor B.T.

Christa Manley sov ifølge mediet stille ind 5. januar i sit hjem i Wien.

- Hun elskede sin familie og sine venner og elskede at rejse. Hun havde en stor appetit på livet – og det blev givet videre til os, siger grevinde Alexandra til mediet og fortsætter:

- Så det er åbenlyst, at hun efterlader et stort tomrum i familien.

Grevinde Alexandras mistede i 2010 også sin far, Richard Nigel Manley, hvilket betyder, at Grevinde Alexandra nu er forældreløs.

Christa Manley til Grev Felix konfirmation sammen med familien. Foto: Jonas Olufson

Christa og Richard Manley boede i en årrække i Danmark, da Alexandras sønner var små, og i 2020 boede hun for en kort stund igen i Danmark. Her hentede grevinden nemlig sin mor op, så hun under coronapandemien ikke skulle sidde alene i lejligheden i Wien.

Det skrev HER&NU dengang.

– Det er så vidunderligt, svarede Christa Manley med et stort smil, da ugebladet spurgte hende, hvordan det var at være tilbage hos familien i Danmark.

