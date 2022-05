Grove TV 2-beskyldninger: Nu går de til modangreb

Vold, krænkelser og overgreb.

Det er ifølge en ny dokumentar på TV 2, der har fået navnet 'Herlufsholms hemmeligheder', en del af hverdagen på kostskolen Herlufsholm i Næstved.

TV 2 Dokumentar har i forbindelse med dokumentaren talt med omkring 50 tidligere elever. En stor del af dem fortæller om en voldelig kultur, hvor nye elever ofte får tæsk af 3.g’erne.

En af skolens mange prominente elever er prins Christian, som her ses med sine forældre, kronprinsparret, på første skoledag. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

I dokumentaren kortlægger TV 2 Dokumentar flere helt nye sager fra det indeværende skoleår, som skolen ifølge tilsynsmyndigheden ikke har oplyst godt nok om. Blandt andet findes der en række alvorlige videoer af krænkelser blandt drengene.

Derudover dukker der flere beskrivelser af seksuelle overgreb op og en helt ny sag om voldtægt.

Du kan læse mere om dokumentaren her.

Genkender det ikke

Hos Herlufsholm kan man ikke genkende det billede, som TV 2-dokumentaren ifølge skolen skaber. Sådan lyder det i en længere pressemeddelelse, hvor Herlufsholm svarer igen.

'Gennem sin vinkling anklager programmet skolen for især to ting: At der skulle foregå vold og krænkelser på Herlufsholm, og at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, der ifølge udsendelsen finder sted,' lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'I løbet af de over 30 år, som udsendelsen har klippet sammen, har der været sager med krænkende adfærd, men vi kan slet ikke genkende, at krænkelser er en del af kulturen på Herlufsholm.'

'På ingen måde sandt'

Pressemeddelelsen er underskrevet af rektor Mikkel Kjellberg, der kraftigt afviser, at ledelsen har forsøgt at skjule krænkelserne.

'Vi vil desuden understrege, at det på ingen måde er sandt, at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, som ifølge udsendelsen skulle finde sted,' lyder det.

'Gennem de seneste 5 år har vi haft kendskab til i gennemsnit 4 sager årligt, som er kategoriseret som uacceptabel adfærd i forbindelse med elevtrivsel. Sager, som vi har behandlet resolut – og hver sag er én for meget. Mobning, vold eller seksuelle krænkelser er ikke acceptabelt på Herlufsholm Skole – og vi vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at komme alle former for krænkelse og spirer til negativ kultur til livs.'

Skolen slår fast, at elevtrivslen ifølge undersøgelser på skolen er god, og at de har brugt de seneste 25 år på kritisk og gradvist at fjerne og ændre traditioner, der havde præg af hierarkisering.

I januar, da Herlufsholm blev bekendt med dokumentaren, igangsatte skolen en ekstern undersøgelse af elevkulturen. Den undersøgelsen forventes at være klar i løbet af sommeren 2022.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag 5. maj klokken 20.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra kongehusets kommunikationsafdeling i forbindelse med dokumentaren, men det har i skrivende stund ikke været muligt.