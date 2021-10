Helt ny satsning

Fra 1. oktober er det ikke længere kun prins Joachim, der har job på den danske ambassade i Paris.

Hans kone, prinsesse Marie, er nemlig fredag tiltrådt en stilling som særlig kulturrepræsentant for Danmark på den danske ambassade i Paris.

Det oplyser kongehusets kommunikationsafdeling i en pressemeddelelse.

Ansættelsen er ifølge pressemeddelelsen 'et led i en ny satsning for at styrke dansk kultur og samarbejde'.

'Jeg er både stolt og beæret over at få muligheden for at indgå i det nye satsningsområde. Opgavebeskrivelsen falder inden for det fokus, jeg de seneste år har haft på samarbejdet mellem danske og franske aktører, og min familie og jeg er nu faldet godt til i Paris, så det er en perfekt timing,' lyder det fra prinsesse Marie i pressemeddelelsen, hvor hun også slår fast, at det var naturligt for hende at gribe muligheden.

'Jeg glæder mig til i min nye rolle fortsat at varetage danske interesser – særligt inden for kulturområdet – i de kommende år,' udtaler hun.

I forvejen arbejder prins Joachim som forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris, hvor parret har boet de sidste to år.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra kongehuset i forhold til prinsesse Maries stilling, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

