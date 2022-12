Helt særligt

Same procedure as last year - og så alligevel ikke. Tupilakkerne var på plads. Dronning Margrethe har nu leveret nytårstaler i 50 år, men denne udgave udviklede sig helt specielt.

Den begyndte med et par ord om krigen i Ukraine.

- Heltemodigt kæmper de for deres frihed, lød fra Margrethe, der sendte en særlig hilsen til hele det ukrainske folk.

Dronningen får over syv millioner om måneden i statsydelse, men hun lod alligevel undersåtterne forstå, at hun godt vidste, at priserne er steget på blandt andet opvarmning. Selv et slot kan være et koldt sted.

- Vi må alle tænke over, hvordan vi vil gribe problemerne an. For en del er det nok et spørgsmål om at finde den tykke sweater frem, men for rigtig mange giver det alvorlige problemer med økonomien.

For privat-Margrethe var 2002 et annus horribilis. Beslutningen om at fratage flere af børnebørnene deres titler udviklede sig til en royal sæbeopera for åbent tæppe. Særligt Ekstra Bladets interview med prins Joachim vakte opsigt i både ind- og udland og hele sagen afslørende, at sammenholdet i den royale familie er meget langt fra det billede, som de officielle PR-foto forsøger at fremstille.

Dronningen gik først lidt rundt om den varme grød og kom ikke direkte ind på det private familiedrama.

- Tonen kan nogle gange være skarp. Men det er naturligt, at de unge sætter spørgsmålstegn ved forældrenes måde at leve på. Det er også sundt. Det giver alle noget at tænke over, sagde dronningen og fortsatte:

- Også de ældre generationer kan lære fra sig. Den erfaring, som de besidder, skal ikke kastes over bord. Så kan vi måske alle blive klogere på hinanden – og på livet!

Og bedst som man troede, at det var det, så blev det pludselig helt privat.

- Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min. Det har hele landet været vidne til.



- At forholdet til Prins Joachim og Prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt.



- Vi har nu haft en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrøstning, forståelse og nyt mod.

Dronningen skal på arbejde igen i morgen, hvor der afholdes nytårstaffel på Amalienborg og her kan hun give prins Joachim en krammer. Prinsesse Marie deltager dog ikke, selv om det oprindeligt var planen, oplyser Kongehuset.

Det skyldes, at prinsessen bliver i Paris for at være hos parrets søn, prins Henrik, der er blevet syg.

Prins Joachim deltager som planlagt i søndagens taffel, oplyses det.

Dronningen gennem 50 år

1972. Den første nytårstale. Foto: Morten Langkilde

1982. Firser-looket sidder lige i skabet. Foto: Finn Frandsen

1992. Et halvt år efter EM-triumfen i fodbold var det tid til endnu en nytårstale. Foto: Jens Dresling

2002. 30 år på tronen giver en vis erfaring med nytårstaler. Foto: Finn Frandsen

2012. Selvfølgelig er der tupilakker på bordet. Foto: Per Folkver

2022. Talen vil blive husket for den private afslutning. Foto: Keld Navntofte/Ritzau Scanpix

