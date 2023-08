Helt tavs om royal sparekniv

Ifølge britiske medier vil kong Charles finde sparekniven frem i det britiske kongehus - det danske kongehus, der kom ud af 2022 med et dundrende underskud på over otte millioner kroner, er tavst

Kong Charles planlægger angiveligt at finde den helt store sparekniv frem.

Sådan lyder det i hvert fald i flere britiske medier, der skriver, at kong Charles helt konkret vil nedlægge 20 procent af de ansatte i det britiske kongehus og dermed øge den kongelige husstands effektivitet samt spare de britiske skatteydere for penge.

Også i det danske kongehus skal sparekniven findes frem og livremmen spændes ind. Det lagde hofmarskal Kim Kristensen allerede op til, da kongehusets årsrapport for 2022 udkom i marts i år.

Millionunderskud

Her fremgik det, at dronning Margrethe havde præsteret at komme ud af 2022 med et dundrende underskud på 8,4 millioner kroner. Det, på trods af at den danske dronning det år fik smidt knap 90 skattefri millioner i nakken af de danske skatteydere.

Annonce:

Men hvorvidt det danske kongehus vil følge kong Charles' eksempel, har kongehuset ingen kommentarer til. I stedet henviser de til et interview af ældre dato, som økonomichef i kongehuset Dan Folke Pedersen gav til Ekstra Bladet i marts.

- Kongehuset har allerede i planlægningen af 2023 tilpasset aktiviteterne til økonomien, og vi forventer et år med relativt normalt aktivitetsniveau. Vi har set bredt på kongehusets aktiviteter og justeret på en række områder, lød det blandt andet fra økonomichefen, der ikke ville gå i detaljer med, hvor der skulle spares.

Ifølge flere britiske medier vil kong Charles angiveligt skære i de ansatte i de britiske kongehus. Det vil spare skatteyderne penge. Foto: Jonathan Brady/Ritzau Scanpix

Dyr i drift

Dog vil årsrapporten fra 2023 formentlig vise, at man har haft væsentlig lavere udgifter til dronningens aktiviteter hen over sommeren. Det skyldes, at det traditionsrige sommertogt er udskudt til 2024 grundet dronningens rygoperation, der fandt sted i februar 2023.

Annonce:

Samme rygoperation fik også Forsvarets udgifter i forbindelse med kongehuset til at falde dratisk. For en gangs skyld var dronning Margrethe nemlig billig i drift. Den danske dronning plejer ellers at bruge svimlende beløb på at få Forsvarets helikopter til at fragte sig rundt i Danmark. Men i første kvartal af 2023 var beløbet nul kroner.

I 2022 spenderede dronning Margrethe ellers 1,9 millioner - eller helt præcist 1.925.016 - af danskerne skattekroner på såkaldte indenrigsflyvninger, hvor Forsvarets helikopter måtte i gang for at få dronningen fra A til B.

Se alle dronningens hamrende dyre rejser her: Flyvende farmor: Dronningens herredyre helikopterture