Helt usædvanlig udmelding: - Bizart!

I en ualmindelig skarp udtalelse satte grevinde Alexandra og prins Joachim onsdag den tidligere rektor gennem 23 år på Herlufsholm, Klaus Eusebius, godt og grundigt på plads.

- Det er meget specielt, at kongehuset går ud og kommenterer den slags ting og på den måde. Men det er også en meget usædvanlig situation, siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen til Ekstra Bladet.

Klaus Eusebius har i denne uge udtalt sig offentligt om, at grevinde Alexandra og prins Joachims ældste søn, prins Nikolai, overtrådte skolens alkoholregler og fik en advarsel, da han gik på skolen i perioden 2014-18.

Udtalelsen fik torsdag de kongelige forældre til at udsende en fælles udtalelse, hvori de blandt andet skriver, at de er rasende over den tidligere rektor.

- Det er meget sjældent, at de kongelige overhovedet kommenterer enkeltsager, men også at de gør det på den måde med sådan et ordvalg. Men igen – det er også en meget usædvanlig situation, så derfor er det ikke så vanskeligt at forstå, at de føler trang til at gøre det, siger Lars Hovbakke Sørensen.

I den fælles udtalelse beskylder grevinde Alexandra og prins Joachim også Klaus Eusebius for at udlevere deres søn offentligt.

- Jeg kan ikke komme på fortilfælde, hvor de kongelige har brugt et lignende ordvalg.

- Men det viser også, hvor speciel situationen er, og at man selvfølgelig fra kongehusets side er bevidst om, at det her kan blive et problem på længere sigt, hvis der begynder at komme alle mulige personlige afsløringer frem, som ikke burde komme frem fra den tidligere ledelse på Herlufsholm.

Besynderligt forsøg

Alexandra og Joachim beskylder også Kim Eusebius for at bruge prins Nikolais overtrædelse af alkoholreglerne til at flytte fra fokus fra de 'alvorlige hændelser, som for nylig er kommet for en dag' i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Lars Hovbakke Sørensen er helt enig.

- Og det vil de fleste danskere nok også give dem ret i. Det virker som et besynderligt forsøg på at flytte fokus fra den kritik og kultur, der har været i mange år, til en debat om, hvad kongehusets medlemmer foretager sig. Det er meget mærkeligt, at han (Klaus Eusebius, red.) pludselig kommer med det her, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Så du mener ikke, at Alexandra og Joachim går over grænsen for, hvad de kan tillade sig?

- Det synes jeg bestemt ikke. I det her tilfælde er vi ude i noget, hvor den forhenværende rektor siger nogle ting offentligt, som han ikke burde sige, og derfor er det helt rimeligt, at kongehuset kommenterer det på den måde.

- Der er jo en tradition for, at kongehuset ikke kommenterer enkeltsager, det er meget meget sjældent, det sker, men det her en så speciel situation, hvor det, der er foregået, er så ekstremt, at de fleste danskere nok vil mene, at udtalelsen fra Alexandra og Joachim er helt i orden, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Ekstra Bladet har i nu flere dage forgæves forsøgt at få en kommentar fra tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius. Men onsdag eftermiddag valgte han så at undskylde over for prins Nikolai. Det kan du læse mere om her.

