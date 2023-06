Her er beviset: Jokke har betalt dagpenge tilbage

Prins Joachim har fået i både pose og sæk.

Det kunne Ekstra Bladet afsløre i maj, da det kom frem, at den deporterede prins har fået dagpenge af staten, mens han har været udstationeret i Paris som forsvarsattaché.

I tre år modtog den apanagebetalte prins dagpenge og kørepenge i forbindelse med sit arbejde i Frankrig. En administrativ brøler, der har den konsekvens, at Joachim blev bedt om at betalte pengene tilbage til den danske stat.

Det er nu sket.

Ekstra Bladet kan nu via en aktindsigt i Udenrigsministeriets håndtering af sagen dokumentere, at prins Joachim har tilbagebetalt de 5534,35 kroner, han fejlagtigt har modtaget.

'Udenrigsministeriet kan yderligere oplyse, at overførslen af beløbet til ambassaden i Paris’ konto blev effektueret den 17. maj 2023, men grundet helligdage indgik beløbet først på ambassadens konto den 22. maj 2023, jf. vedlagt udskrift', skriver ministeriet.

Dagpenge

Det var en aktindsigt i prins Joachims brug af offentlige midler i forbindelse med sin forsvarsattaché-stilling, der afslørede, at prinsen i alt har modtaget 2018,79 kroner i dagpenge - som er statens betegnelse for diæter - hen over årene 2021, 2022 og 2023.

Dagpenge modtager ansatte, når de er ude på opgaver for ambassaden. Beløbet varierer, alt efter hvor i verden man er, og så bliver forplejningen undervejs modregnet.

Egen bil

Desuden har Jokke lagt egen bil til, når han har kørt Frankrig tynd for passe sit arbejde som forsvarsattaché. For det har han modtaget kørepenge efter statens takst på under to kroner per kørt kilometer.

Den går ikke, når man ikke er på lønningslisten men modtager apanage.

Joachim har under sit ophold i Paris været flittig bag rattet. Prinsen har kørt, hvad der nogenlunde svarer til en tur fra Amalienborg til Château de Cayx. I alt har han i årene 2021 og 2022 kørt 1710 kilometer i egen bil. Staten har kvitteret med kørselsgodtgørelse for 3513,16 kroner.

Et af prinsens bilag, hvor han har modtaget kørepenge.

Ud over de dagpenge, prinsen fejlagtigt har modtaget under sit ophold i Frankrig, har han været særdeles mådeholden i forbindelse med sit arbejde som ansat ved staten.

Når han ikke har lagt bil til selv, er han fløjet med EasyJet og har boet på to-stjernet hotel fremgår det af hans bilag.

