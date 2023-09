Her er Jokkes prominente naboer i USA

Det er ikke hvem som helst, prins Joachim får mulighed for at mingle med, når han de kommende år skal arbejde på den danske ambassade i Washington D.C.

Når prins Joachim de næste tre år skal gå på arbejde på den danske ambassade i Washington D.C i USA, vil der være rig mulighed for at mingle med nogle af verdens mest prominente personer.

Direkte over for ambassaden på Whitehaven Street residerer den tidligere amerikanske præsident, Bill Clinton, med sin hustru, Hillary.

I et stort murstenshus med hvide skodder for vinduerne og store, grønne træer i forhaven bor parret.

Og går prinsen blot et par hundrede meter længere ned ad vejen, bor endnu en ekspræsident, nemlig Barack Obama og hans hustru, Michelle, i en mindst lige så stor pragtvilla.

Bill og Hillary Clintons hjem i det eksklusive ambassadekvarter. Foto: Ditte Lynge

Hvor ofte, de to magtfulde familier egentlig er hjemme, vides ikke, men går de på arbejde, ligesom prins Joachim gjorde det til sin første arbejdsdag fredag, er der i hvert fald mulighed for en snak over hækken.

Fredag fortalte en smilende prins Joachim da også, at hans job som forsvarsindustriattaché de næste tre år vil betyde, at han skal netværke til højre og venstre og forsøge at skabe relationer og kontrakter, der kan gavne danske virksomheder.

- Washington D.C. er hovedstaden for lobbyisme, så det bliver noget med at række ud, finde frem, snuse, lytte og få direktiver hjemmefra. Jeg sætter barren relativt højt, i betragtning af hvor godt det gik i Paris, og at det var mig, der definerede det dengang. Det her bliver på en skala, der bliver mange gange større, forklarede prinsen og tilføjede:

- Det, vi allerede har etableret med de danske og amerikanske virksomheder, skal blive meget større målt på volumen og antal spillere på banen, og det er det, jeg skal sørge for.

Tror du, det hjælper Deres arbejde, at De er kongelig?

- Der står jo ingen steder skrevet, at jeg ikke må bruge det, og jeg har en fornemmelse af, at det godt kan åbne døre, og at jeg ikke behøver at sparke dem ind, men at der kan være en hvis ah-effekt. Og det vil jeg bestemt benytte mig af, lød det med et smil fra Jokke.