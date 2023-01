Her kan du gøre nytte, Frede

Mens julen 2022 var en rigtigt arbejdsgiverjul, der kun udløste få fridage, var det en ganske anden sag for kronprins Frederik.

Efter et år med bare 70 officielle arbejdsdage i den kongelige kalender, så toppede Frede sin dovenskab i december, med lige præcis nul arbejdsopgaver. Altså havde kronprinsen god tid til at pakke julegaverne ind - og pakke kufferten til juleferien i Tasmanien.

Fredes fede ferie: Så doven er han

Med 295 arbejdsledige dage i kalenderen er der rigelige med plads til både royal afslapning og lidt ekstra opgaver til kronprinsen.

Og der er masser af organisationer og foreninger, der gerne vil have kastet royal røgelse over deres arbejde.

Se bare, Frede.

100 procent ja!

Hos dyrevelfærdsorganisationen Anima ville man stå med åben arme, hvis kronprinsen kom forbi og slog et slag for dyrevelfærd.

- Det kan jeg sige med 100 procent sikkerhed, at vi ville blive glade for. Og vi kommer også gerne til kaffe på slottet. Vi er ikke altid enige med kongehuset, men vi ved, at de er glade for dyr. De har selv hunde. Så hvis de gik mere ind i dyrevelfærd, ville det klart øge opmærksomheden omkring det, siger direktør i Anima Joh Vinding.

- Det betyder noget

Kronprins Frederik har tidligere kastet med sten på is, og i Dansk Curling Forbund er den sportsglade tronarving mere end velkommen i kulden igen.

- Absolut! Det ville være en stor ære. Vi er en meget lille sport, så der er klart, at det øger omtalen af os med kongelig interesse, siger formand i forbundet Henrik Christoffersen.

- Især for de frivillige betyder det noget, når de kongelige viser interesse. De knokler for sporten, så det betyder virkelig noget, siger han.

Kronprinsen har tidligere vist interesse for curling, og det må han meget gerne gøre igen. Foto: Jesper Dall

Velkommen, Frede

Hos Sand - De hjemløses landsorganisation er kronprinsen velkommen til at kigge forbi, hvis han har lyst.

- Vi har ikke som sådan brug for opmærksomhed for at få donationer, for vi er på finansloven. Vores primære opgave er at nå ud til de hjemløse, så det royale spotlight er ikke så relevant for os, siger informationsmedarbejder Sofie Bay-Petersen og fortsætter:

- Men kronprinsen skal da være velkommen til at komme og anerkende de hjemløses kamp. Opmærksomhed og goodwill kan vi altid bruge, siger hun.

En nobel sag

Hos Dansk Vegetarisk Forening vil man gerne have kongelige opmærksomhed fra kronprins Frederik.

- Det ville vi ikke sige nej til. Hverken besøg fra kronprinsen eller den opmærksomhed, det ville give om vores forening. Kongehuset støtter allerede mange gode sager, og det her kunne da være en fin sag at gå ind for dem. En nobel sag, siger pressechef i foreningen Berit Ertmann.

Forberedelse og tilstedeværelse

Bare fordi kalenderen for 2022 ser næsten tom ud for Frederik, gemmer der sig mere arbejde i et være kronprins end ved første øjekast, mener kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

- Der er en masse, de kongelige skal læse op på og forberede, når de skal ud til arrangementer. De bliver nødt til at have sat sig ind i, hvad det, de skal ud til, drejer sig om, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Gennemgangen af kronprins Frederik officielle kalender viser, at han i oktober sidste år havde to arbejdsdage. Den ene var at være til stede ved Folketingets åbning.

En ud af de i alt to officielle arbejdsdage, som kronprins Frederik havde i oktober 2022, bestod i at være til stede ved Folketingets åbning. Foto: Jens Dresling

- Hvor meget forberedelse er der, når kronprinsen er til stede ved Folketingets åbning?

- Der er ikke noget forberedelse, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Til stede

Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach hæfter sig da også ved, at en stor del af kronprinsens officielle arbejdsdage blot består i at være til stede.

- Normalt, når man deltager eller overværer, kræver det ikke den store forberedelse, og dem er der en del af i kronprinsens kalender, siger Kim Bach og fortsætter:

- Men selv når han skal holde en tale, så har han folk til at skrive den.

Hvor meget kronprinsen helt præcist arbejder på et år, er derfor umuligt at sige med sikkerhed.

- Det afhænger af, hvor engageret og nysgerrig han er, siger Kim Bach og fortsætter:

- Mange af de ting, han deltager i, kræver rent fagligt ingen forberedelse. Der skal han bare møde op og spørge lidt ind. Hans arbejdsindsats afhænger fuldkommen af, hvor meget han vil lægge i det.

Ekstra Bladet har været i dialog med kongehuset, der ikke ønsker at medvirke i artiklen.