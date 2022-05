Herlufsholm-rektor på kant med loven

Tidligere rektor på Herlufsholm gennem 23 år, Klaus Eusebius, kan have overtrådt straffeloven med sin udtalelse til TV 2 Øst om, at prins Nikolai overtrådte skolens alkoholregler og fik en advarsel, da han gik på skolen i perioden fra 2014 til 2018.

Det vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt.

Prins Nikolai kunne ikke overholde alkoholreglerne, da han var elev på Herlufsholm i Næstved. Det står klart, efter den tidligere rektor på skolen Klaus Eusebius i et interview med TV 2 Øst afslørede, at han i sin tid som rektor på Herlufsholm gav prins Nikolai en advarsel for brud på alkoholpolitikken. Med udtalelsen kan Klaus Eusebius have overtrådt straffeloven, vurderer professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt, da det kan 'betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden'

- Hvis vi forudsætter, at der er tale om et barn, der bliver bortvist fra en skole, vil jeg mene, at det burde betragtes som en oplysning, der kan forlanges unddraget offentligheden, siger Hanne Marie Motzfeldt til Ekstra Bladet.

Helt præcis hvilken paragraf, der kan være overtrådt, afhænger af den private skoles aftale med det offentlige.

- Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle konstruktioner, der er på Herlufsholm. Dem, der har aftaler med det offentlige og udfører opgaver for det offentlige, er omfattet af straffelovens paragraf 152 a i stedet for 152.

Prins Nikolai ovetrådte alkoholreglerne på Herlufsholm og fik en advarsel. Det fortæller tidligere rektor Klaus Eusebius, som kan have overtrådt straffeloven med den udtalelse. Foto: Ritzau Scanpix

Hun fortæller, at der er en meget god grund til, at loven eksisterer.

- Grunden til, at man har de regler, er jo blandt andet, at forældre skal have et fortrolighedsrum på den skole og med de lærere, hvor de kan tale om deres børn, uden at hele offentligheden inddrages. Og kongehuset er jo også forældre og har brug for det fortrolighedsrum. Den er ikke så meget længere, lyder den klare vurdering.

- Kan sådanne udtalelser få konsekvenser?

- Ja, det er jo derfor, straffeloven findes, så man kan bevare det der fortrolighedsrum mellem borgerne, som så her er kongefamilien, og de offentligt ansatte.

- Måtte han godt gå ud og sige det, hvis han havde fået samtykke af forældrene?

- Nej, jeg vil nok mene, at han også skulle have den unge mand med.

- Men hvis alle tre var med på den, måtte han godt sige det?

- Ja

- Og det spiller ikke ind, hvor gammel den unge mand er, i forhold til at han skal give samtykke?

- Nej, ikke nødvendigvis. Der vil man foretage en konkret modenhedsvurdering, siger Hanne Marie Motzfeldt.

Tidligere rektor på Herlufsholm Klaus Eusebius, i et muntert øjeblik med dronning Margrethe under skolens 450-års jubilæum i 2015. Foto: Søren Bidstrup

Ikke i tvivl

Professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, vurderer ligeledes, at den tidligere rektor er gået for langt.

'Ansatte ved private gymnasier har samme tavshedspligt som offentligt ansatte', skriver han i en mail til Ekstra Bladet og fortsætter:

'Jeg vil klart vurdere, at der er tale om overtrædelse af tavshedspligten, strafbar efter straffelovens §§ 152-152b'.

Ligesom Hanne Marie Motzfeldt er Sten Schaumburg-Müller i tvivl om præcis hvilken del af paragraffen, en åbenmundet rektor på et privatgymnasium overtræder.

'Men jeg er ikke i tvivl om, at mindst en af disse bestemmelser (under §152, red.) er anvendelige', skriver han.

Grevinde Alexandra vil endnu ikke fortælle, om der kommer en sag ud af den åbenmundede eks-rektor. Her ses hun med prins Nikolai i 2021. Foto: Jonas Olufson

Bekræfter episoden

Ekstra Bladet har været i kontakt med grevinde Alexandras presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Grevinden kan bekræfte, at prins Nikolai fik en advarsel og blev hjemsendt et par dage, og begge forældre talte med ham om det i den forbindelse, siger hun.

Derudover har presserådgiveren ikke yderligere kommentarer. Hun kan derfor heller ikke fortælle, hvorvidt grevinde Alexandra vil gå videre med sagen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer kongehuset ikke til at gå videre med sagen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Klaus Eusebius, men han er ikke vendt tilbage trods gentagne henvendelser.

