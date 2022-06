Herlufsholm-rektor undskylder til Frederik og Mary

Skandale-kostskolens konstituerede rektor, Martin Arvedlund, beklager det pres, som kronprinsparret har været under i den seneste tid

Langt om længe meldte kronprins Frederik og kronprinsesse Mary søndag ud, at deres børn dropper Herlufsholm. Prins Christian stopper på skolen, og prinsesse Isabella starter ikke som planlagt efter sommerferien, lød meldingen fra parret.

Den udmelding kom efter et længere forløb, hvor kronprinsparret ikke har været meget for at snakke om børnenes fremtid på skolen. Det forløb giver nu en undskyldning fra Herlufsholm.

Det skriver det konstituerede rektor, Martin Arvedlund, til DR.

'Vi forstår kronprinsparrets beslutning og beklager meget det pres, kronprinsparret har været udsat for i forbindelse med den megen medieomtale af Herlufsholm Skole siden maj,' lyder det fra ham.

Han tilføjer, at han nu håber, at der kommer ro omkring skolens elever og ansatte, så deres nye tiltag kan blive fulgt til dørs.

Kronprinsparret er gentagne gange blevet konfronteret med Herlufsholm i den seneste tid.

I flyverskjul

Ekstra Bladet har siden lørdag forsøgt at få en kommentar fra både Martin Arvedlund samt flere medlemmer af den nu tidligere bestyrelse, der lørdag trak sig fra deres poster.

Men de er tilsyneladende ikke interesserede i at tale med Ekstra Bladet, da hverken opkald eller beskeder bliver besvaret.

'Vi udtaler os ikke yderligere i dag. Vi håber på at kunne komme med flere informationer om et par dage,' lød meldingen også tidligere mandag fra Herlufsholms kommunikationsansvarlige, Anne Kirstine Rah Lindbom, da Ekstra Bladet forespurgte interview med Martin Arvedlund og afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow.

Heller ikke hjemme hos afgående bestyrelsesformand Torben von Lowzow var der bid, da Ekstra Bladet mandag tog en tur forbi for at høre, om han havde lyst til at tage en snak.

En yngre mand åbnede døren og fortalte, at Torben von Lowzow ikke var hjemme.

Dermed står det stadig uklart, hvad bestyrelsen præcis mener med, at de er uenige med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), som har rettet hård kritik mod bestyrelsen og varslet en række sanktioner.