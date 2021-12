Dronning Margrethe har netop leveret sin 50. nytårstale til undersåtterne foran tv-skærmene.

Udover de sædvanlige hilsner til Grønland, Færøerne og det arbejdende folk var talen ikke overraskende præget af corona for andet år i træk.

- Det, jeg mest bed mærke i, var hendes afslutning. Den var smuk og passende. Hun erklærede sin kærlighed til sin familie og fædrelandet på en hjertelig og ægte måde. Nogle gange kan hun virke lige stiv, men ikke her. siger kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen, lektor i historie ved Københavns Universitet:

- Ellers sagde hun det, som hun skal sige. Det eneste med lidt kant var, at hun bekendte sin tro til, at videnskaben skal hjælpe med at løse klimaforandringerne. At hun udover klima og corona også kom ind på psysisk syge virkede lidt tilfældigt. Det var lidt fyld. Det er svært at være uenig i, at man skal opføre sig ordentligt overfor andre mennesker.

Læs hele talen herunder og vær med til at bedømme, hvor god den var. Sad den lige i skabet eller var der jubilæums-nerver hos den ellers meget erfarne nytårstaler?