Hofkok færdig: Kongehuset afbryder samarbejde

Den skandaleramte restauratør og indehaver af den prestigefulde Sallingsund Færgekro på Mors, 64-årige Jens-Peter Skov, kommer ikke længere til at have noget med det danske kongehus at gøre.

I hvert fald oplyser kongehusets kommunikationsafdeling nu til Ekstra Bladet, at det ellers mangeårige samarbejde er slut.

- Samarbejdet med Sallingsund Færgekro er ophørt, lyder det således i et kortfattet, skriftligt svar fra kongehuset til Ekstra Bladet.

Klap og nus på ballerne

Udmeldingen fra hoffet kommer, efter at Ekstra Bladet søndag kunne afsløre, hvordan Jens-Peter Skov, ifølge 17 tidligere i ansatte og elever, i mere end 20 år har krænket dem seksuelt og psykisk.

Således fortalte de mange tidligere ansatte i detaljer og samstemmende, hvordan lange, inderlige kram bagfra, klap og nus på ballerne, bid i øreflippen, uopfordret kropsmassage, invitationer til vin i privaten, seksuelt ladede kælenavne og psykiske tæsk, hvis ikke man fandt sig i det, havde været dagligdag på kroen siden midten af halvfemserne.

- Jeg kan tydeligt huske, at han har taget mig på røven og sagt: 'Mhmm, den er godt nok god.' Jeg har også prøvet, at han trak sig ind til mig bagfra og nussede mig på ryggen. Jeg stivnede fuldstændig hver gang og anede ikke, hvad jeg skulle gøre, lød det således fra en af Jens-Peter Skovs tidligere kokkeelever, der som 17-årig endte med helt at forlade branchen og afbryde sin uddannelse som følge af Jens-Peter Skovs konstante tilnærmelser.

Kæmpe magt i branchen

Langt de fleste kilder, Ekstra Bladet har talt med, har med henvisning til netop Jens-Peter Skovs status som mangeårig samarbejdspartner til kongehuset og deraf magt i den branche, de fleste stadig arbejder i, længe frygtet at stå frem med deres historier af frygt for repressalier, hvorfor de fleste kun har medvirket anonymt.

Og hele sagen fik mandag restauratørernes brancheorganisation, DRC, til at kalde den for den værste, man nogensinde havde set.

Udadtil fremstår den mere end 80 år gamle Sallingsund Færgekro som en af Danmarks mest idylliske afkroge, men bag de røde murstensmure er unge mænd i årevis blevet seksuelt og verbalt antastet af kroens ejer, Jens-Peter Skov. Foto: Ernst van Norde

Kongehuset ønskede i forbindelse med Ekstra Bladets første historie om Jens-Peter Skov ikke at svare på, hvorvidt kongehuset har haft kendskab til, at der skulle være sket krænkelser under deres arrangementer, men også det, fortæller hoffet nu, at man altså ikke har haft.

- Kongehuset har ikke haft kendskab til de forhold, der er kommet frem, lyder det.

Jens-Peter Skov tør dog ikke selv afvise, at der også har været krænkelser under de kongelige middage.

- Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for der er åbenbart noget, jeg ikke ved. Det tror jeg ikke, men det må du så svare mig på, om der er nogen, der har sagt. Det mener jeg ikke, at jeg har, siger han.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jens-Peter Skov.

