I oprør: - Tag nu børnene ud

'Den skole er ikke rette sted for de kongelige børn. Konsekvensen nu må være, at Christian forlader skolen', skriver en ud af mange brugere på de sociale medier.

De mange kommentar kommer, efter TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder', der løb over skærmen torsdag aften, kunne afdække, at flere elever på kostskolen Herlufsholm har oplevet mobning, vold og krænkende adfærd.

Prins Christian går på Herlufsholm Kostskole, men flere mener, at han burde tages væk. Foto: Keld Navntoft/Komgehuset

Flere mener, at det er forrykt, at kronprinsparret lader deres ældste søn prins Christian gå på en skole, hvor der tilsyneladende er en krænkelsekultur.

'Tag nu børnene ud af Herlufsholm. Det er simpelthen for stort et tab, at Prins Christian, som en dag skal blive Danmarks konge, skal gå flere år på en skole, hvor man mest af alt lærer at være et dumt svin over for de, som er mindre magtfulde og har lavere status end én selv', skriver en bruger

'Jeg undres over man som adelig lader sine børn gå her og dermed støtter en sådan skole. Om man er særligt beskyttet som adelig eller hvordan og hvorledes skal jeg ikke gøre mig klog på, men i bidrager til et hierarki der ikke burde finde sted og det støttes dermed også økonomisk af jer.. det er forrykt', skriver en anden bruger.

'Det vil være et godt signal fra Kongehuset hvis Prins Christian bliver taget ud af skolen', skriver en tredje.

Ekstra Bladet forholdte torsdag Kronprinssese Mary TV 2 dokumentaren 'Herlufshoms Hemmeligheder'.

Dybt rystet

Kronprinsparret har valgt, at prins Christian fortsat skal gå på skolen, og at prinsesse Isabella skal starte planmæssigt efter sommerferien.

Dog tager de stor afstand til de grusomme episoder, der er sket på Herlufsholm.

'Som forældre til et barn, der går på Herlufsholm, er vi dybt rystede over de vidnesbyrd, der kommer frem i den aktuelle dokumentar om skolen. Det er hjerteskærende at høre om systematisk mobning og om den krænkelses- og voldskultur, som mange har været en del af,' lød det torsdag i en udtalelse fra kronprinsparret.

Grevinde Alexandras ældste søn, prins Nikolai, blev student fra skolen i 2018, hun tager også skarpt afstand fra de rystende afsløringer

- Jeg er dybt rystet, for min søn har kun gode minder fra sin skoletid på Herlufsholm, siger grevinde Alexandra til Ekstra Bladet gennem sin presseansvarlige, Helle von Wildenrath Løvgreen.

At der i generationer har været store problemer med vold og ydmygelser på den kontroversielle kostskole, burde ikke komme bag på medlemmerne af det danske kongehus, der har tætte bånd til stedets inderkreds. Læs meget mere om forbindelsen her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------