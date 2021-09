- Ikke noget for ham

Det bliver ikke til en karriere i Forsvaret for hverken prins Nikolai eller prins Felix.

Prins Joachims anden søn kunne torsdag meddele via kongehuset, at 19-årige Felix ikke længere er tilknyttet sit militære uddannelsesforløb i Slagelse.

'Hans Højhed Prins Felix har besluttet sig for at afbryde uddannelsesforløbet på Hærens Løjtnantsuddannelse, som Prins Felix indledte i august på Gardehusarkasernen i Slagelse. Prinsens bevæggrunde betragtes som private og Kongehuset ønsker ikke at kommentere beslutningen yderligere', lød det fra kongehuset i pressemeddelelsen.

Til Ekstra Bladet fortæller grevinde Alexandras talskvinde, Helle Von Wildenrath Løvgreen, at prins Felix lige skal trække vejret efter beslutningen om at droppe uddannelsen.

- Han bruger lige noget tid på at finde ud af, hvad han skal nu, fortæller hun og fortsætter:

- Han meldte sig jo ikke ind for holde op igen, så nu skal han lige bruge noget tid på at finde ud af, hvad han skal.

Helle Von Wildenrath Løvgren slår fast, at prinsen har det fint efter beslutningen.

- Han har det skam helt fint, det var bare ikke lige noget for ham, forklarer hun.

Nåede kun to måneder

Det er prins Joachim og grevinde Alexandras anden søn, der dropper ud af en militæruddannelse.

I 2018 valgte prins Nikolai at sige farvel til en karriere i Forsvaret efter to måneders tjeneste.

På daværende tidspunkt lød det, at prinsen selv havde besluttet at stoppe, men ikke ville komme nærmere ind på, hvad grunden var.

Efterfølgende har prins Nikolai forfulgt sin drøm om at være model og har siden startet uddannelse på CBS, der har bragt ham til Paris for at studere.

Begge prinser har dermed brudt med traditionen i familien om uddannelse i Forsvaret. Prinsernes far, prins Joachim, startede i sin tid sin militære karriere ved Dronningens Livregiment i 1987.

I dag tjener han som forsvarsattaché i Paris.

