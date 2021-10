Indrømmer: Sådan vildledte vi pressen

I anledning af Margrethes 50-års jubilæum som regent udkommer en ny, stor erindringsbog, hvor hun i samarbejde med forfatter Tom Buk-Swienty tænker tilbage på tiden, før hun blev dronning.

I bogen - der er blevet til med udgangspunkt i 14 samtaler med forfatteren - fortæller Margrethe for første gang detaljeret om det berømte forsvindingsnummer, som hun og prins Henrik satte i værk for at slippe for at blive (for)fulgt af pressen på deres bryllupsrejse.

Historien har været fremme før, men den aktuelle erindringsbog, der har fået titlen 'Undervejs - Erindringer 1940-1972', går et spadestik dybere, og i kapitlet 'Bryllup med forsvindingsnummer' beskrives det blandt andet, hvordan daværende hofchef Ebbe Munck var idémanden bag det, Margrethe kalder 'den snedige plan'.

Parrets bryllupsrejse gik til den tyrkiske middelhavskyst, hvor parret nød solen ved det Ægæiske Hav. De fløj dog ikke direkte til deres destination.

'Allerede dengang kunne man flyve direkte til Izmir fra København. Men når vi tog over London, var det for at gøre det vanskeligere for pressen at spore os. Vi ønskede at undgå pressen, så vidt det overhovedet var muligt'.

Planen lykkedes kun delvist, da pressen efter et par dages søgen alligevel fandt frem til Margrethe og Henrik. Det lykkedes dog parret at slå en handel af med de fremmødte journalister og fotografer, fortæller hun i bogen.

'Vi gik med til ganske hurtigt at lade os fotografere stående foran hotellet med en palme i baggrunden, til gengæld for at journalisterne herefter lod os være i fred. Det gjorde de'.

'Undervejs' udkommer på Politikens Forlag 26. oktober.