Isabellas nye skole: Kongehuset klapper i om skandaler

Planen var egentlig klar.

Prinsesse Isabella skulle i sensommeren 2022 være begyndt på den skandaleramte kostskole Herlufsholm.

Men efter en TV 2-dokumentar satte gang i en lavine af forfærdelige historier om vold, mobning og seksuelle overgreb på den før så prestigefyldte skole, blev der sadlet om fra kongehusets side.

For nyligt kunne Kongehuset i en pressemeddelelse oplyse, at prinsessen følger i kronprins Frederik og prins Joachims fodspor og fortsætter sin skolegang i 1.g på Øregård Gymnasium i Hellerup.

Men også dette gymnasium har en del skandaler på samvittigheden. Blandt andet har Ekstra Bladet før kunne løfte sløret for, at nogle af eleverne ikke blot yndede at tage kokain - men at det også skulle helst være i specialdesignede guldrør.

Kronprins Frederik og prins Joachim gik begge på Øregård Gymnasium. Nu er det prinsesse Isabellas tur. Foto: Jens Dresling

Annonce:

- Nogle af drengene har diamanter eller perler på, sagde en dengang 18-årig pige, der var elev på Øregård Gymnasium til Ekstra Bladet.

Og det er langt fra den eneste skandale, skolen har været ramt af. Du kan læse om alle skandalerne her.

Ekstra Bladet har været i dialog med Kongehusets kommunikationsafdeling, de oplyser, at de ikke har nogen kommentarer til skolens skandaløse ry.

Kronprinsen var i fuld galop, da han mandag agerede vært for Royal Run i hele landet. Han sprang også let og elegant hen over Ekstra Bladets spørgsmål

Skrottede Herlufsholm

Sidste år væltede skandalerne nedover Herlufsholm Kostskole, hvor prins Christian var elev. Længe valgte kronprinsparret ikke at kommentere sagen og svare på, om de ville trække prinsen ud af skole og ændre planerne for prinsesse Isabella.

- Det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om, at vi er sammen i dag, og tænke på alt det gode, der sker, og al den gode trivsel, som det her løb giver, lød det fra kronprins Frederik til Ekstra Bladet ved Royal Run sidste år.

Annonce:

Kort efter oplyste kongehuset på deres hjemmeside, at prins Christian var færdig på Herlufsholm og prinsesse Isabella ikke skulle starte alligevel.

'Spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabellas skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden', lød beskeden blandt andet.

Den fortsatte:

'Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel. Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om, at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu'.