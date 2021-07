- Jeg er et godt sted i mit liv. Jeg er glad og mine børn er sendt godt afsted og med nyt arbejde og mere arbejde.

Sådan lyder det fra grevinde Alexandra, som fredag stod for åbningen af den nye Bang og Olufsen-butik i Odense.

Den 57-årige grevinde Alexandra har nemlig meget at fejre for tiden.

I sidste uge kunne hun fejre, at hendes yngste søn, prins Felix, blev student med et flot 12-tal i huen, og for en lille måned siden kunne grevinden fortæller, at hun nu danner par med den 51-årige erhvervsmand Nicolai Peitersen, som har officiel bopæl i Kina.

Glæder sig til at rejse

I forbindelse med sit job i Bang og Olufsen satser grevinde Alexandra på, at hun kommer mere ud at rejse - også til Asien.

- Vores kernemarkeder i Bang og Olufsen er Sydkorea og Kina, så det kunne være spændende at komme lidt derud og lære dem mere om Bang og Olufsen og vores danske værdier, lyder det fra grevinde Alexandra.

Ikke meget familie i Danmark

- Så kan du også komme til Kina, hvor din kæreste bor?

- Ja, men han rejser meget. Men ja. Også min familie. Udover mine børn, så har jeg ikke nogen direkte familie i Danmark, lyder det fra grevinden, som derfor ser frem til at verden åbner mere op.

- Så det bliver godt, når man kan komme ud og rejse, fortæller hun.

- Har du også mødt din kæreste gennem forretning?

- Via hans bror.

Taler om business og pleasure

- Du har jo også investeret i hans virksomhed - var det i den forbindelse, at i mødte hinanden?

- Ja, det var omkring samme tidspunkt. Men jeg syntes, at det var en spændende virksomhed at investere i.

- Så i kan godt finde ud af at holde det separat?

- Det er altid spændende at tale med ens kæreste om lidt forskelligt.

- Bor i sammen?

- Nej. Han flyver rundt i hele verden, og har meget af sit arbejde i Asien, så nej.